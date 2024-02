Gelsenkirchen: Massenschlägerei auf der Straße – erst später werden für die Polizei die Hintergründe bekannt

Am vergangenen Samstag (17. Februar) spielte sich in Gelsenkirchen eine Szene ab, um die Unbeteiligte lieber einen großen Bogen machten. Am Nachmittag kam es zu einer Massenschlägerei, bei der die Polizei anrücken musste.

Gelsenkirchen: Große Schlägerei auf der Straße

Und das am helllichten Tag. Ein Polizeisprecher bestätigte auf Anfrage von DER WESTEN, dass die Polizei einen Anruf erhalten habe. Gegen 15.30 Uhr trafen die Beamten am Ückendorfer Platz ein. Dort bot sich ihnen ein chaotisches Bild, an dem bis zu 20 Personen beteiligt gewesen sein sollen. Diese sollen auf der Straße aufeinander eingeschlagen haben.

Bei den Personen soll es sich um die Insassen mehrerer Fahrzeuge handeln, die sich dort auf der Straße befanden. Wie genau es zu der Eskalation der Situation kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Nach der Eskalation der Auseinandersetzung war die Situation aber auch überraschend schnell wieder vorbei. „So schnell die Auseinandersetzung eskalierte, so schnell entfernten sich die Fahrzeuge“, beschreibt die Polizei Gelsenkirchen die Situation in der Pressemitteilung.

Die Ermittlungen laufen

Nachdem die Polizei vor Ort eingetroffen war, verschwanden die Streithähne wieder in ihren Fahrzeugen und verließen den Ückendorfer Platz. Über Verletzte ist derzeit noch nichts bekannt. Erst im Zuge der ersten Ermittlungen wurden einzelne Beteiligte bekannt und die Beamten konnten die Hintergründe der Auseinandersetzung erfragen. Offenbar war ein Familienstreit der Auslöser für die Massenschlägerei auf offener Straße.

