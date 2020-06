In Gelsenkirchen kam es zu einer Massenschlägerei zwischen zwei Familien. Am nächsten Tag eskalierte die Gewalt erneut. (Symbolbild)

Gelsenkirchen: Massenschlägerei in Schalke – am nächsten Tag eskaliert die Gewalt erneut

Gelsenkirchen. Irre Szenen mitten in Gelsenkirchen. Ein Streit zwischen zwei Familien ist am Donnerstag gleich zwei Mal gewaltsam eskaliert. Damit nicht genug: Die Beamten waren während des Einsatzes selbst in einen Unfall verwickelt.

Zum ersten Mal rückten die Polizisten gegen 14 Uhr zur Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord (Gelsenkirchen) aus. Mitten auf der Fahrbahn war eine Massenschlägerei entbrannt.

Gelsenkirchen: Massenschlägerei auf der Kurt-Schumacher-Straße artet aus

Zwei der Streithähne wurden bei der Prügelei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen Körperverletzung und erteilten mehrere Platzverweise.

Ein Streit zwischen zwei Familien eskalierte an der Kurt-Schumacher-Straße in Gelsenkirchen. Foto: imago images / Hans Blossey

Zwar beruhigten sich die Familienmitglieder anschließend ab, doch rund fünf Stunden zeigte sich, dass die Platzverweise nur wenig Wirkung gezeigt hatten. Der Streit kochte erneut hoch, diesmal an der Hülsmannstraße. Wieder tauschten die Parteien Beleidigungen und Schläge aus.

Für einen 27-jährigen Beteiligten wurde es dann extrem gefährlich: Drei junge Männer sollen in einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf ihn zugerast sein. Nur durch einen Sprung zur Seite entkam er dem heranrauschenden Fahrzeug. Anschließend verprügelte das Trio den Mann und flüchtete.

Schläger-Trio muss in Polizeigewahrsam

Jedoch ohne Erfolg, denn wenig später griffen die Beamten die Flüchtigen auf und brachten sie in Polizeigewahrsam, um eine weitere Eskalation zwischen den Schalker Familien zu vermeiden.

Gegen die drei wird nun wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Aus ihrem Auto stellten die Polizisten außerdem ein Billard-Queue und ein Messer sicher. Die Familien waren bislang nicht polizeilich in Erscheinung getreten.

Auffahrunfall mit Polizeiautos

Als die Beamten in drei Streifenwagen um 19.39 Uhr mit Martinshorn zum Ort des Geschehens unterwegs waren, kam es zu einem Auffahrunfall. Zwei Streifenwagen und weiteres Auto wurden dabei beschädigt.

Verletzt wurde niemand. Die beiden Streifenwagen mussten abgeschleppt werden.

Nächste Eskalation am Freitag

Am Tag nach der Massenschlägerei in Schalke musste die Polizei erneut zur Kurt-Schumacher-Straße ausrücken, weil dort Personen randalierten.

Zeugen berichteten den Beamten am Freitagnachmittag von zwei Männern, die sich als Vater (43) und Sohn (17) herausstellten. Bei der polizeilichen Maßnahme zeigte sich das Duo nach Angaben der Polizei wenig kooperativ. Als die Einsatzkräfte den 17-Jährigen durchsuchen wollten, ging der Vater auf sie los, um seinen Sohn gewaltsam zu befreien.

Dabei wurde einer der Beamten leicht verletzt. Beide wurden daraufhin in Gewahrsam genommen. Beide dürfen sich jetzt auf ein Strafverfahren gefasst machen. Der 17-Jährige durfte am Abend von seiner Mutter abgeholt werden. (vh)