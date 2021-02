Gelsenkirchen: Mann zerstört Motorrad – als die Polizei eingreifen will, eskaliert es

Gelsenkirchen. Eskalation in Gelsenkirchen!

Am Sonntag hat ein Mann ein Motorrad an der Alleestraße in Erle zerstört, dann griff die Polizei ein. Doch plötzlich eskalierte die Situation völlig.

Gelsenkirchen: Mann zerstört Motorrad, bei Polizeikontrolle eskaliert Situation

Gegen 18.40 Uhr trafen Polizisten vor Ort ein, um den randalierenden Mann in Gelsenkirchen von seiner Tat abzuhalten. Sie stellten die Personalien des 37-Jährigen fest, doch dann eskalierte es. Das teilte die Polizei in einer Polizeimeldung mit.

Der Gelsenkirchener verlor immer mehr die Kontrolle über sein Verhalten, schlug daraufhin auf einen Streifenwagen der Polizei und beleidigte die Beamten.

Schließlich wollten die Polizisten den Mann in Gewahrsam nehmen, doch dem widersetzte er sich vehement. Er versuchte, die Beamten zu schlagen. Auch während des anschließenden Transports zum Polizeigewahrsam randalierte der Mann weiter und bespuckte die Polizisten.

Polizei Gelsenkirchen leitet Strafverfahren ein

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Drogen, die sie sicherstellten. Im Gewahrsam entnahm eine Ärztin dem 37-Jährigen noch eine Blutprobe. Schließlich leiteten die Beamten Strafverfahren ein. (nk)