Gelsenkirchen: Mann nimmt Baby ungesichert im Auto mit – seine Erklärung ist völlig absurd

Gelsenkirchen. Unfassbare Entdeckung bei einer Verkehrskontrolle in Gelsenkirchen!

Am Dienstag stoppte die Polizei an der Adenauerallee in Gelsenkirchen ein Auto, in dem sich ein Mann und drei Kinder, eines von ihnen noch ein Baby, befanden. Schockierend: Weder der Fahrer noch die Kinder waren angeschnallt!

Gelsenkirchen: Baby ungesichert im Auto – Vater mit absurder Erklärung

Keiner der Insassen hatte seinen Sicherheitsgurt umgelegt. Besonders beunruhigend: Das Baby hatte der Vater einfach in einer Babyschale auf der Rückbank abgelegt – komplett unbefestigt und nicht, wie empfohlen, entgegen der Fahrtrichtung positioniert. Ein fahrlässiges Verhalten!

---------------------------------

Mehr aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Müllmann entdeckt Gruseliges in Wagen – und ruft sofort die Polizei

Gelsenkirchen: Schlägerei nahe Hauptbahnhof – 20-Jährige attackiert Polizistin

Gelsenkirchen: Irre Bilder! Mann beobachtet Naturphänomen und reagiert geistesgegenwärtig

---------------------------------

Doch als die Polizeibeamten eine Erklärung verlangten, wurde die Sache noch unglaublicher. Der Fahrer behauptete, das Baby ursprünglich wie vorgeschrieben gesichert zu haben. Doch dann soll sich das Kleinkind selbstständig abgeschnallt und seine Babyschale gedreht haben.

Unabhängig davon, ob diese skurrile Aussage der Wahrheit entspricht oder nicht: Einer Ordnungswidrigkeitenanzeige konnte der Mann nicht entkommen. Und als wäre das noch nicht genug, hatte der Mann zudem auch noch keinen Führerschein dabei. (at)