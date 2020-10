Gelsenkirchen: Mann sendet dringenden Appell an Anwohner – weil in der Stadt gerade DAS vor sich geht! „Nervt wirklich jeden Einzelnen“

Gelsenkirchen. Wir befinden uns mitten in der zweiten Welle des Coronavirus, das die Welt weiter im Griff hat. Risikogebiete, Corona-Maßnahmen, das öffentliche Leben wird wieder runtergeschraubt, weil die Infektionszahlen sprunghaft steigen.

Mit der Angst kommt auch ein Phänomen zurück, das schon im Frühling beobachtet werden konnte: Menschen fangen an zu hamstern. Toilettenpapier, Nudeln, Mehl, Reis , viele Produkte sind in den Supermärkten und Discountern wieder ausverkauft. Auch in Gelsenkirchen sind die Hamsterkäufe wieder zu beobachten.

Ein Mann hat in Gelsenkirchen ein Phänomen beobachtet und sendet nun einen Appell an seine Mitbürger. (Symbolbild) Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Gelsenkirchen: Mann macht erschreckende Beobachtung

Ein junger Mann aus Gelsenkirchen hat deshalb nun einen Appell an seine Mitbürger gerichtet. In einer privaten Facebook-Gruppe schreibt Allan R.: „Liebe Gelsenkirchener, ich finde, beim Einkaufen aktuell zeigt sich vor allem eines: Ein (metaphorisches) Hand-in-Hand ist das nicht. Die leeren Regale zeigen deutlich, sobald es irgendwo eng wird, gibt es keine Rücksicht mehr auf andere.“

Und weiter: „Wer zuerst da ist, greift zu.“ Er zeigt sich enttäuscht, weil viele Menschen wieder anfangen zu hamstern. Seine Beobachtungen ergänzt er mit einem Appell an die Bewohner von Gelsenkirchen: „Denkt doch bitte an diejenigen, die durch dieses Verhalten leer ausgehen.“

Leere Regale sind während der Corona-Krise keine Seltenheit. (Symbolbild) Foto: imago images / blickwinkel

Mann aus Gelsenkirchen ist empört

Keine Umstände würden es erfordern, vier Packungen Toilettenpapier zu kaufen, so die Meinung des Gelsenkircheners.

--------------

Weitere News aus Gelsenkirchen:

Massenschlägerei! Gruppe prügelt auf einander ein – Polizei stellt Waffe sicher

Hund in Gelsenkirchen: Jugendlicher will bei Einsatz Polizeihund streicheln – das hätte er mal lieber gelassen

Überraschende Aussage! Kult-Kneipe Rosi reagiert ausgerechnet SO auf die neue Sperrstunde

--------------

Weiter schreibt er: „Klar, das Ganze nervt wirklich jeden einzelnen. Der ganze Driss ist hoffentlich irgendwann überstanden. Aber bis dahin, habt über der Maske doch noch Augen für eure Mitmenschen. Das hilft jedem weiter.“

Facebook-User teilen Meinung von Mann aus Gelsenkirchen

Die 135 Kommentare unter dem Beitrag zeigen: Mit seiner Meinung ist Allan R. nicht alleine – im Gegenteil. Eine Auswahl an Kommentaren:

„Lebensmittelgeschäfte sind die letzten, die schließen würden! Warum nicht wie gewohnt einkaufen?“

„Die ganze Welt lacht darüber, es wurden schon viele Satieresongs zum Klopapier geschrieben. Doch kaum gehen die Infektionszahlen rauf, kaufen die Leute Klopapier wie blöd, als wenn es in den nächsten Tagen einen Bombenangriff gäbe. Schmeckt Klopapier eigentlich?“

„Ich kenne tatsächlich auch jemanden, der vier Pakete gekauft hat...“

„Wenn der Einzelhandel einen Riegel vorschieben würde, und nicht mehr als ein Paket pro Person abgeben würde, wäre das Problem gelöst.“

„Keine Ahnung, was die mit so viel Klopapier machen. Ob die es essen. Oder als Backpapier Ersatz nehmen oder oder oder...“

Die Beobachtung hat Allan R. in den vergangenen Tagen in mehreren Geschäften gemacht, erklärt er DER WESTEN. Und weiter erzählt der Mann aus Gelsenkirchen: „Ausschlaggebend war die Situation, dass eine ältere Dame meinte, 'Tja, man kann sich dem Ganzen nicht entziehen', als ich eine Packung Nudeln in den Wagen gepackt habe.“

>>> Corona in NRW: Hier halten wir dich auf dem Laufenden <<<

Bleibt zu hoffen, dass das Hamstern bald wieder ein Ende hat – nicht nur in Gelsenkirchen... (cs)