Gelsenkirchen: Mann bietet zwei Mädchen (13,15) Geld – dann soll er sie missbraucht haben

Gelsenkirchen. Was für eine grausame Tat in Gelsenkirchen!

Die Polizei sucht öffentlich nach einem Mann, der zwei Mädchen in Gelsenkirchen sexuell missbraucht haben soll.

Die erschütternde Tat ist schon über ein Jahr her: Zwischen dem 1. November 2018 und dem 5. Dezember 2018 soll der Mann sich an den Mädchen (13 und 15 Jahre alt) vergangen haben. Laut Polizei habe er eines der Opfer angesprochen und sie gefragt, ob sie gegen Geld sexuelle Handlungen an ihm vornehmen oder er an ihr ausführen kann.

Gelsenkirchen: Polizei sucht Sex-Täter mit Foto

Die Identität des Mannes ist unklar, aber die Ermittler haben ein Foto von dem Verdächtigen. Weil sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Gelsenkirchen nun die Veröffentlichung des Bildes angeordnet.

Der Mann soll zwischen 30 und 35 Jahre alt sein, hat schwarze Haare und wird als schlank beschrieben.

Dieser Mann soll in Gelsenkirchen zwei Mädchen Schreckliches angetan haben. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Wenn du Angaben zu dem abgebildeten mutmaßlichen Sexualstraftäter machen kannst, melde dich bitte unter 0209 365-7125) oder 0209 365-8240 bei der Polizei Gelsenkirchen. (jg)