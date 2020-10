Gelsenkirchen: Mann besucht Grab seiner Mutter – was er dort entdeckt, lässt ihn fassungslos zurück

Ein Mann aus Gelsenkirchen kann nicht glauben, was andere Menschen gemacht haben.

Am Grab seiner Mutter stellt der Gelsenkirchener erschreckendes fest.

Gelsenkirchen: Mann ist am Grab seiner Mutter fassungslos

Das, was andere ihm angetan haben, nimmt ihn so sehr mit, dass er einen Post auf Facebook absetzt und diesen auch in der Gruppe „Gelsenkirchen unsere Heimat“ teilt.

Der Post beinhaltet zwei Fotos und ein Video, in welchem der Mann erklärt, was geschehen ist. Es geht um das Grab seiner Mutter in Gelsenkrichen. In dem Video ist sofort zu erkennen, dass ihm die Situation sichtlich nah geht.

Gelsenkirchen: Stellt DAS am Grab seiner Mutter fest

Das Grab hatte er gerade besucht und musste zu seinem Bedauern feststellen, dass einige Gegenstände fehlten, die er dort platziert hatte. „Ich bin eigentlich total fassungslos“, sagt Dennis K. in dem Clip.

Wie der Gelsenkirchener berichtet, sei seine Mutter für ihn sein „Ein und Alles“ gewesen. Um so härter sei es für ihn, dass das Grab „geschändet“ wurde.

Gelsenkirchen: Gegenstände von Grab gestohlen

Er könne nicht verstehen, dass Menschen zu sowas in der Lage seien. Dabei ginge es ihm nicht um das Geld, welche die Gegenstände gekostet hätten. „Was ist los mit den Leuten? Spinnen die?“, fragt Dennis K.

Am Ende richtet er nochmal sein Wort an die Gelsenkichener und forderte sie auf sich zu melden, falls jemand etwas mitbekommen habe. Er werde das Ganze anzeigen.

Gegenüber dieser Redaktion sagte Dennis K., dass er das Grab seiner Mutter mittlerweile wieder neu gestaltet habe und weiter: „Ich hoffe, dass es jetzt so bleibt und nicht wieder beklaut und oder zerstört wird. Ich befinde mich noch in der Trauerzeit und es ist schlimm für mich das es solche Menschen gibt die Gräber schänden und zerstören.“ (gb)