Gelsenkirchen: Anwohner macht mysteriöse Entdeckung im Nordsternpark – „Was ist das?“

Gelsenkirchen. Der Nordsternpark ist ein beliebtes Ausflugsziel in Gelsenkirchen. Nicht nur Touristen, sondern auch Anwohner nutzen den Park für einen Spaziergang. Auf dem großen Gelände können Ausflügler dabei die eine oder andere ungewöhnliche Beobachtung machen. Das zeigt der Vorfall eines Mannes, der jetzt eine mysteriöse Entdeckung gemacht.

In einer Facebook-Gruppe fragt er ahnungslos: „Was ist das?“

Gelsenkirchen: Mann macht mysteriöse Entdeckung im Nordsternpark

Als der Mann einen Blick in die Emscher warf, rätselte er, was sich darin befand. Er entdeckte einen Gegenstand inmitten des Flusses, den er keineswegs identifizieren konnte. Also schoss er ein Foto und lud es in einer Gelsenkirchener Facebook-Gruppe hoch. Dazu schreibt er: „Was ist das? Gesehen im Nordsternpark?“

Dutzende Facebook-Nutzer reagierten auf die Entdeckung und stellten verrückte Vermutungen über das unbekannte Teil in der Emscher an. Sie schreiben zum Beispiel:

„Die Arche Noah ....“

„Hausboot von Michael Wendler.“

„Das dient dazu, damit man die Emscher nahe überqueren kann mit Seilhife.“

„Is dat die Köttelbecke? War immer 'dufte' drüber zu gehn früher, zum Kanal.“

„U-Boot.“

„Das ist ja schon lange da und ich habe mich auch schon oft gefragt, wozu das da ist. Danke an die Wenigen, die eine vernünftige Antwort gegeben haben. Jetzt bin ich auch ein Stück schlauer.“

Es gab auch Nutzer, die mit ihrer Vermutung richtig lagen. So schreibt ein Mann: „Ein Belüfter, der Luft ins Wasser pumpt, um es zu 'beleben'. Dadurch wird Geruch reduziert.“

Gelsenkirchen: Das Gerät befindet sich mitten in der Emscher im Nordsternpark. Foto: Privat

Emschergenossenschaft lüftet Rätsel

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte Pressesprecher Ilias Abawi von der Emschergenossenschaft/Lippeverband: „Das Gerät pumpt in den Sommermonaten Sauerstoff in die Emscher, um den Abwasserduft zu mildern.“

Mehrere Facebook-Nutzer schreiben zugleich aber, dass es trotz des Geräts in den warmen Monaten unangenehme rieche. Der Geruch lässt sich offenbar nicht vollständig vermeiden. Doch immerhin ist das Rätsel nun gelöst.