Gelsenkirchen: Mann (56) an Heiligabend in Schalke ausgeraubt – unfassbar, wer die Täter sind

Was für eine herzlose Tat am Heiligabend in Gelsenkirchen.

Ein 56-Jähriger ist am Dienstag gegen 14.20 Uhr auf der Caubstraße in Schalke unterwegs gewesen und wurde von hinten überrascht. Plötzlich wurde dem Mann aus Gelsenkirchen von hinten gegen das Bein getreten.

Anschließend riss ihm jemand das Portmonnaie aus der Hosentasche. Die Täter machten sich daraufhin rasch aus dem Staub und warfen die Brieftasche des 56-Jährigen auf den Gehweg, nachdem sie das Bargeld genommen hatten.

Gelsenkirchen: Kinder treten Mann von hinten und rauben ihn aus

Erschütternd: Die Täter waren noch Kinder. Der ausgeraubte Gelsenkirchener beschrieb sie in einem Alter zwischen zehn und zwölf Jahren. Sie hatten kurze Haare und trugen Jeans, mehr ist nicht über sie bekannt.

Wenn du Angaben zu den Angreifern machen kannst, wende dich bitte an die Polizei Gelsenkirchen. (jg)