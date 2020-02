Gelsenkirchen: Männer wollen Seniorin überfallen – doch mit IHR haben sie nicht gerechnet

Gelsenkirchen. Nur durch einen Zufall ist am Donnerstag ein Überfall auf eine Seniorin (87) in Gelsenkirchen verhindert worden.

Die 87-Jährige erhielt gegen 10.20 Uhr einen Anruf in ihrer Wohnung am Löchtergarten in Gelsenkirchen. Am anderen Ende der Leitung ein Unbekannter. Der gab sich als Mitarbeiter einer Computerfirma aus und wollte sie mit einem Trick überlisten.

Männer wollen Seniorin in Gelsenkirchen überfallen – mit diesem Trick

Die Seniorin möge doch bitte ihre Wohnungstür öffnen, damit ihr Computer repariert werden könne. Sein Mitarbeiter stehe bereits vor der Tür. Daraufhin erwiderte die Gelsenkirchenerin, dass sie überhaupt keinen PC besitze.

Doch der Mann am anderen Ende der Leitung ließ das nicht gelten. Sie solle trotzdem die Tür öffnen. Er ahnte nicht, dass die 87-Jährige nicht allein in ihrer Wohnung war.

------------------------------------

• Mehr Themen aus NRW:

NRW: Mann ruft bei Kindergärten an – mit DIESEM Satz verbreitet er Angst und Schrecken

Münsterland: Heftiger Unfall – Auto schleudert durch die Luft und landet auf Scheunendach

• Top-News des Tages:

NRW: Tragödie bei Brand im Morgengrauen – Feuerwehr findet Leiche im Dachstuhl

Karneval in NRW: Polizei räumt beliebten Platz ++ DWD warnt Jecken am Wochenende ++ Umzug fällt aus!

-------------------------------------

Pflegekraft hört mit und schaltet schnell

So befand sich zum Zeitpunkt des Anrufs eine Pflegekraft bei der Seniorin. Die hörte mit und ging in die Offensive. „Lassen sie uns in Ruhe“, rief sie in den Hörer und eilte zum Eingang.

Als sie die Tür öffnete, beobachtete die Zeugin einen Mann, der aus dem Haus Richtung der Straße „Im Quartiermeister“ flüchtete.

Polizei bittet um Hilfe

Jetzt sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Trickbetrüger. So beschreibt ihn die Pflegekraft:

30 bis 40 Jahre alt

1,70 Meter groß

graue Kleidung

Du hast den Gesuchten gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer 0209 365-8112 oder 0209 365-8240.

Das rät die Polizei

Wer etwas Vergleichbares erlebt, dem raten die Beamten dazu, grundsätzlich keine Unbekannten ins Haus zu lassen und zur Not die Polizei rufen.

„Mitarbeiter von Servicefirmen können sich ausweisen. Nötigenfalls sollte man Fremde draußen warten lassen und telefonisch nachfragen, ob alles seine Richtigkeit hat“, so ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen. (ak)