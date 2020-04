Gelsenkirchen: Männer gehen auf Polizisten los – dann schreitet ER ein

In Gelsenkirchen haben Männer Beamte der Polizei angegriffen.

Gelsenkirchen. Damit hätten die Männer wohl nicht gerechnet: Als sie auf Beamte aus Gelsenkirchen losgingen, ging jemand ganz Besonderes dazwischen.

Aber von vorne: Am Karsamstag beobachteten Zeugen eine Schlägerei zwischen vier Männern im Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Ückendorfer Straße in Gelsenkirchen und alarmierten die Polizei.

Gelsenkirchen: Schlägerei - Zeugen alarmieren Polizei

Als die Beamten eintrafen, versuchten die Diensthunde die Schlägerei zu schlichten. Doch ohne Erfolg: Die Aggressionen der Männer richteten sich daraufhin lediglich voneinander ab und dafür auf die Polizei.

Die Männer im Alter von 22, 29, 48 und 51 Jahren gingen auf die Beamten los und versuchten sie zu schlagen. Auch die Drohung, die Diensthunde einzusetzen, hielt die Angreifer nicht davon ab.

Diensthund „Duke“ setzt Angreifer außer Gefecht

Schließlich griff Diensthund „Duke“ ein und biss dem 22-jährigen Haupttäter in den Oberschenkel. Der junge Mann wurde leicht verletzt und konnte außer Gefecht gesetzt werden.

Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, ein Arzt versorgte seine Verletzungen. Die Beamten wurden bei dem Angriff nicht verletzt. Die vier Männer erwartet ein Strafverfahren. Weshalb sie aufeinander losgegangen waren, ist unklar.

Duke wird zum Helden

Es ist nicht das erste Mal, dass Duke zum Helden wird. Vor einigen Wochen haben Teenager in Gelsenkirchen einen Supermarkt überfallen.

Der Hund nahm die Verfolgung auf und konnte die Teenager stellen, die anschließend von den Beamten festgenommen wurden.