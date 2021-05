Gelsenkirchen: Mädchen (13) klettert auf Strommast – dann kommt es zum Unglück

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen kam es am Samstag zu einem üblen Unfall. Ein Mädchen fiel von einem Strommast in die Tiefe.

Dabei wurde die 13-Jährige aus Gelsenkirchen so schlimm verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste

Gelsenkirchen: Warum kletterte die 13-Jährige auf den Strommast?

Feuerwehr und Polizei stehen vor einem Rätsel. Warum die 13-Jährige überhaupt am Samstagnachmittag auf den Strommast geklettert ist unklar.

Das ist Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Fest steht nur, dass sich das Mädchen gegen 17.30 Uhr an der Rheinelbe-Halde in Ückendorf mit Freunden traf. Kurze Zeit später stieg sie auf den Strommasten in der Nähe.

Gelsenkirchen: Sturz aus fünf Metern!

Im weiteren Verlauf ihrer Kletterpartie rutschte sie jedoch ab und fiel daraufhin fünf Meter in die Tiefe.

Die kurz danach informierte Feuerwehr fand das Mädchen und brachte es verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Gelsenkirchen: Polizei warnt davor, auf Strommasten zu klettern

Die Polizei warnt ausdrücklich davor, unbefugt auf Strommasten zu klettern. Nicht ohne Grund ist das Hinaufklettern verboten.