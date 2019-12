Gelsenkirchen: Am Kreisverkehr zur Auffahrt auf die A2 kam es zu einem Handgemenge.

Gelsenkirchen: Lkw-Fahrer bremst Auto aus – was er dann macht, ist nicht zu fassen

Gelsenkirchen. Unglaublicher Vorfall auf der A2 bei Gelsenkirchen!

An der Autobahnabfahrt in Gelsenkirchen-Buer bremste am Dienstag gegen 17 Uhr laut Polizei ein unbekannter Lkw-Fahrer im Bereich der zweispurigen Ausfahrt einen Transporter-Fahrer aus und zwang ihn zum Halten.

Gelsenkirchen: Mann wird ausgebremst – dann kommt es noch dicker

Als der Mann aus Recklinghausen (32) daraufhin aus dem Auto stieg und an den Kleintransporter des Unbekannten trat, schlug dieser sofort aus dem Fahrzeug heraus auf ihn ein und verletzte den Mann leicht.

Mehrere Autofahrer hielten an und halfen dem Recklinghäuser. Im Gerangel verlor der Mann sein Headset.

Unmittelbar danach entfernte sich der Unbekannte mit seinem gelb-orange farbenen Kleintransporter in unbekannte Richtung. Der Geschädigte suchte im Anschluss sofort die Polizei auf und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Vorfall beobachtet und/oder dem Mann geholfen haben. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,75-1,80 Meter groß

etwa 30 Jahre alt

trug Arbeitskleidung

Der Transporter, mit dem der Mann unterwegs war, hatte Essener Kennzeichen.

Wenn du etwas von dem Vorfall mitbekommen hast, melde dich an das Kriminalkommissariat 15 unter 0209/365 -7512 oder an die Kriminalwache unter -8240.