Gelsenkirchen: Die umstrittene Lenin-Statue steht - und SO sieht sie aus

Gelsenkirchen. Selten hat die Aufstellung einer Statue in jüngster Zeit solch einen Wirbel verursacht, wie das Lenin-Abbild in Gelsenkirchen. Schließlich hatte sich damit sogar das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster beschäftigt. Und die Kammer hatte im März geurteilt: Die Statue darf aufgestellt werden.

Am Samstag wurde die Lenin-Statue vor der Zentrale der Marxistisch Leninistischen Partei Deutschland (MLPD) eingeweiht werden. Dafür waren rund 350 Gäste in Gelsenkirchen angereist - darunter auch Fernsehteams aus Russland.

Gelsenkirchen: Lenin-Staute sorgt für Ärger

Als am 25. Mai 2020 der schwarze US-Bürger George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz, den Beobachter als rassistische motivierten Mord verurteilten, verstarb, gab es ein gewaltiges Beben. Weltweit demonstrieren Menschen bei Black Lives Matter Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt.

Eine weitere Folge war die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte des eigenen Landes. In vielen Städten und Gemeinden stehen noch immer Statuen und Denkmäler, die an die blutrünstige Zeit der Versklavung und des Rohstoff-Raubs erinnern. Meist, ohne auf die begangenen Grausamkeiten hinzuweisen und die Personen in den historischen Kontext einzuordnen.

In den USA und Großbritannien hatten einige Demonstranten deswegen auf eigene Faust agiert und entsprechende Statuen gestürzt oder zerstört.

In Gelsenkirchen sorgt die Lenin-Statue seit längerem für Wut. Am Samstag gab es zwei Gegendemonstrationen von Anmeldern aus dem politisch rechten Lager. Laut einem Bericht der „WAZ“ nahmen daran etwa 50 Personen teil. Bis zum Nachmittag blieb es laut Polizei bei kleineren Zwischenfällen.

Die Statue sorgt geht natürlich nicht wegen Rassismus oder Gewalt aus der Kolonialzeit für Diskussion, sondern um Lenins problematische Positionen während des russischen Bürgerkriegs und der Oktoberrevolution zwischen 1917 und 1922. Millionen Menschen starben in dieser Zeit im „revolutionären Krieg“ mit dem Ziel der Errichtung eines sozialistischen Staates.

Stadt scheiterte mit Klagen vor Gericht

Die Stadt Gelsenkirchen hatte im Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und vor dem OVG Münster zunächst auf den Denkmalschutz des Gebäudes verwiesen. In beiden Fällen urteilte das Gericht, dass die Statue nicht gegen den Denkmalschutz verstoße.

Für die MLPD ist mit der Aufstellung ein langgehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Nachdem die Partei das gusseiserne Standbild für 16.000 Euro von einem österreichischen Händler erstanden hatte, wollte sie es auf ihrem Privatgrundstück an der Schnellhorststraße/Ecke An der Rennbahn mitten in Horst aufstellen. Die Pläne stießen auf massive Kritik seitens der anderen Parteien und der Stadtverwaltung.

Die wichtigsten Informationen über Lenin im Überblick:

geboren als Wladimir Iljitsch Uljanow am 10. oder 22. April 1870 in Simbirsk

Lenin war kommunistischer Politiker, Revolutionär und Theoretiker

er gilt als Begründer der Sowjetunion

er befürwortete während des Bürgerkriegs als Folge der Oktoberrevolution 1917 den Einsatz von Gewalt, Millionen Menschen starben

gestorben am 21. Januar 2924 in Gorki

MLPD-Bundesvorsitzende Gabi Fechtner betonte in ihrer Ansprache, dass der 20. Juni bewusst als Ausweichdatum (Anm. d. Red.: ursprünglich sollte die Statue im März aufgestellt werden, wegen der Coronakrise verschob sich allerdings der Termin) gewählt worden sei, weil an diesem Tag des Jahres 1982 die Partei gegründet wurde. So heißt es in dem weiter.

MLPD - auch im linken Spektrum umstritten

Die MLPD wird als vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft. Obwohl sie damit dem politisch linken Spektrum zuzuordnen ist, ist die Partei auch dort umstritten. So werfen ihr andere linke Gruppierungen Antisemitismus vor.

Auch Ortsgruppen der Umweltbewegung „Fridays for Future“ haben sich von der MLPD distanziert. (dav)