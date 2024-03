Gelsenkirchen: Kult-Imbiss plötzlich wieder eröffnet – irre, was hier auf der Theke steht

Die Einwohner von Gelsenkirchen können sich freuen. Im Stadtteil Ückendorf hat ganz plötzlich ein Kult-Imbiss wieder eröffnet. Diesmal aber unter einem neuen Besitzer. Einiges ist neu. Zum Beispiel auch ein irrer Gegenstand, der hier auf der Theke steht.

Gelsenkirchen: Das steckt jetzt im Kult-Imbiss

In Gelsenkirchen-Ückendorf hat der Kult-Imbiss „Die scharfe Ecke“ wieder eröffnet. Mit dem Imbiss verbinden viele Menschen in der Umgebung eine schöne Zeit, die schon weit in der Vergangenheit liegt. Der neue Besitzer hat wohl auch deshalb ein paar besondere Details in den Kult-Imbiss integriert.

„Die scharfe Ecke“ soll auch so schmecken, wie sie heißt. Deswegen gibt es in dem Imbiss auch die „scharfe Feuersauce“ für einen Euro. Und aus diesem Grund steht ein durchaus besonderer, aber mit einem Augenzwinkern wohl verständlicher Gegenstand auf der Verkaufstheke: ein Feuerlöscher!

Der Feuerlöscher in „Der scharfen Ecke“ in Gelsenkirchen. Foto: Foto: Michael Schumann

Gelsenkirchen: Mit der alten scharfen Ecke nicht zu vergleichen

DER WESTEN hat bei einem Kunden nachgefragt, wie das Geschmacksurteil im „neuen“ Kult-Imbiss ausfällt. „Schwer zu sagen, muss ich gestehen, weil man kann es mit der alten ‚Scharfen Ecke‘ nicht vergleichen. Die Wurst ist eine andere und die Pommes sind nicht gleich Pommes. Die Pommes sind total anders. Ich war auch ehrlich gesagt auf den neuen Besitzer nicht eingestellt, sonst hätte ich gerne auch die anderen Sachen probiert“, erzählt Michael Schumann.

Laut Schumann sahen die Salate und die „Frikko“ sehr lecker aus, auch die Currywurst hat ihm gut geschmeckt. „War schön lecker und meiner Frau hat es auch geschmeckt“, so Schumann.

Für Schuhmann war es ein guter Start für den ersten Besuch. Es soll auch nicht der letzte gewesen sein. „Ich wünsche den neuen Besitzer einen guten Start und wenn mal was nicht klappen sollte, einfach weiter machen“, so Schumann.