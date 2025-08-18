Kreisliga-Spiel in Gelsenkirchen eskaliert! Massenschlägerei auf dem Feld

Bei einem Fußballspiel in Gelsenkirchen-Horst kam es zu schweren Ausschreitungen. Am Sonntag, dem 17. August 2025, gerieten 30 bis 40 Personen in eine Massenschlägerei.

Der Konflikt begann gegen 16.45 Uhr im Fürstenbergstadion an der Fischerstraße. Spieler beider Mannschaften traten und schlugen aufeinander ein.

Tumulte beim Spiel in Gelsenkirchen

Zahlreiche Zuschauer stürmten während der Auseinandersetzung das Spielfeld. Sie nutzten unter anderem Bierflaschen und Stöcke als Waffen. Die alarmierte Polizei traf zwar schnell ein, doch viele Beteiligte flüchteten. Zwei Verletzte benötigten medizinische Hilfe. Trotz der massiven Eskalation konnte die Polizei einzelne Beteiligte am Ort antreffen.

Die Beamten erteilten allen noch anwesenden Spielern Platzverweise. Gleichzeitig wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Details laufen weiter. Auch Gelsenkirchen steht dadurch im Fokus öffentlicher Diskussionen.

Polizei ermittelt weiter in Gelsenkirchen

Das bislang friedliche Spiel im Gelsenkirchener Fürstenbergstadion endete mit einem schwerwiegenden Zwischenfall. Die Ermittler prüfen mit Hochdruck, welchen Beitrag die Zuschauer zur Eskalation leisteten. Gelsenkirchen bleibt durch solche Ereignisse immer wieder Schauplatz negativer Schlagzeilen.

