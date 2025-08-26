Wenige Tage vor Gelsenkirchen-Konzert: PUR verkündet nächsten NRW-Hammer

Fans freuen sich schon seit Monaten auf das kommende PUR-Konzert in Gelsenkirchen. Mit „PUR and Friends“ feiert die Band am 5. und 6. September das 30-jährige Jubiläum ihres Kultalbums „Abenteuerland“ und trommelt damit PUR-Fans aus ganz NRW für zwei Abende zusammen.

Die Nachfrage nach dem Konzert war riesig – schließlich ist es der einzige Auftritt der Band im ganzen Jahr! Wegen der hohen Beliebtheit konnten Fans nun sogar schon Tickets für die Generalprobe am 5. September kaufen. Ursprünglich war das Event nämlich nur für einen einzigen Tag geplant! Viele Fans mussten allerdings immer noch in die Röhre gucken und konnten sich im Ticket-Kampf nicht beweisen. Aber keine Sorge: PUR hat kurz vor dem Mega-Event direkt die nächste Konzert-Ankündigung in Petto. Und die hat es wirklich in sich!

PUR verkündet nächsten NRW-Hammer!

PUR geht auf Tour! Ja, richtig gehört. Die Kult-Band mit Hartmut Engler, Ingo Reidl, Joe Crawford und Rudi Buttas geht wieder auf Tour. Insgesamt zehn Städte besuchen die Musiker im nächsten Jahr – zwei davon liegen mitten in NRW!

Auch interessant: „Die Toten Hosen“ nach 41 Jahren im „Ratinger Hof“ – Fans sprechen vor Ticketverkauf Klartext

„Das Proben und die gemeinsame Zeit hier im Probenraum haben wieder gezeigt: Wir sind noch nicht zu alt für den Scheiß“, lacht Sänger Hartmut Engler in einem Facebook-Beitrag, in dem die Band die frohe Nachricht verkündet. Am 2. Dezember 2026 soll es schon losgehen und Musikgruppe tourt durch insgesamt zehn deutsche Städte. Mit dabei: Dortmund (Westfalenhalle) am 11. Dezember und Köln (Lanxess Arena) am 13. Dezember. Wenn das mal keine Hammer-Nachrichten für PUR-Fans aus NRW sind!

Arena-Tour mit neuem Album

Und die Tour-Ankündigung ist noch nicht alles, was die Herzen der Fans höher schlagen lässt. „Unsere Fans dürfen sich bei der Arena Tour 2026 auf einen langen Abend mit vielen Hits und Songs aus einem brandneuen Album freuen“, verrät Hartmut Engler. „Die Vorfreude bei uns ist riesengroß.“ Fans können sich also nicht nur auf neue Auftritte, sondern außerdem auf neue Lieder aus einem neuen (bis jetzt noch namenlosen) Album freuen!

Mehr Nachrichten:

Wer bei der „PUR Arena Tour 2026“ dabei sein will, kann ab Mittwoch (27. August) um 10 Uhr erste Tickets im Vorverkauf bei eventim ergattern. „Schon jetzt steht fest: Alle werden ihren Spaß haben!“, findet auch Hartmut Engler.