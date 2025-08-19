OB-Kandidatin Henze (SPD) aus Gelsenkirchen: „Wir brauchen Zuwanderung“

Andrea Henze will die neue Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen werden. Die SPD-Politikerin möchte damit bei der Kommunalwahl im September die Nachfolge ihrer Partei-Kollegin Karin Welge antreten. Im Interview mit DER WESTEN spricht sie unter anderem über das Thema Zuwanderung und erklärt, wie sie die AfD-Wähler zurück zur SPD holen möchte.

Ganz Deutschland schaute nach der Bundestagswahl im Februar 2025 auf den kleinen blauen Fleck auf der Wähler-Karte: In Gelsenkirchen war die AfD in Gesamt-NRW am stärksten, holte hier 24,7 Prozent der Zweitstimmen. Damit löste die Partei die SPD als stärkste Kraft ab (wir berichteten).

Über Vertrauen und Kommunikation die Wähler zurückerobern

„Ich glaube, wir müssen uns als Politik und auch als SPD das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger zurück erarbeiten. Was wir tun müssen, ist zuhören. Was stört oder wo die Sorgen und Nöte der Menschen liegen. Und für mich ist es wichtig, ehrlich miteinander zu kommunizieren“, erklärt Henze.

Alles zur Kommunalwahl findest du auf unserer Themenseite>>>

Über Vertrauen und Kommunikation möchte die SPD-Politikerin diejenigen Wähler zu ihrer Partei zurückholen, die über die Jahre an die AfD verloren gegangen sind. Dass dieses Vorhaben nicht vollumfänglich möglich ist, weiß Henze. „Ich glaube, dass es eine Gruppe von AfD-Wählern gibt, die fest überzeugt sind von den Dingen, die die AfD verspricht. Aber ich glaube auch, dass es eine ganz große Gruppe von Wählern gibt, die einfach von der Politik enttäuscht sind – aus welchen Gründen auch immer.“

Henze: „Wir sind eine Stadt der Zuwanderung“

Die AfD legt in ihrer Politik einen starken Fokus auf eine deutliche Begrenzung von Zuwanderung. In Gelsenkirchen ist die Migration – vor allem aus Südosteuropa – ein großes Thema. So berichtete eine Anwohnerin aus Gelsenkirchen kurz nach der Bundestagswahl im Februar 2025 gegenüber DER WESTEN: „Ich habe die AfD gewählt. Ich bin nicht rechts, aber die sagen vieles, was mir auf dem Herzen liegt.“ (wir berichteten hier>>>)

Auch Henze ist sich bewusst, wie wichtig das Thema Zuwanderung bei zahlreichen Gelsenkirchenern ist. Ihrer Meinung nach könne man die Immigration aber auch als Herausforderung und Glücksfall betrachten. „Wir brauchen Zuwanderung. Wir sind eine Stadt der Zuwanderung“, betont die OB-Kandidatin und weist auf die Fachkräfte hin, die Gelsenkirchen dadurch gewinnt. „Wir müssen allerdings schauen, dass wir die Integrationsfähigkeit in der Stadt auch noch gewährleisten können“, wirft sie ein.

Projekte sollen Abhilfe schaffen

Grundsätzlich habe Henze „ein offenes Herz für alle, die viel Hilfe brauchen“. „Aber ich habe auch stringente Regeln und konsequentes Handeln für diejenigen, die das System ausnutzen“, betont sie vehement.

Mehr Themen und Nachrichten haben wir hier für dich:

Besonders die Migration aus Südosteuropa ist in der Stadt Gelsenkirchen präsent. „Wir haben unfassbar viele Projekte, was das Thema Zuwanderung und Südosteuropa betrifft“, erklärt Henze und verweist auf das Projekt „Sozialer Frieden“. „Da sind wir in den Quartieren unterwegs. Es werden zum Beispiel Schlichtungen moderiert begleitet, wenn Nachbarschaftsstreitigkeiten gerade auch aufgrund der Zuwanderung entstehen. Wir haben viele Vereine und Freizeitangebote, um die Menschen hier zu integrieren. Wir haben aber auch gute Erfahrungen mit dem Jobcenter, die viele Maßnahmen auch gerade für Zugewanderte aus Südosteuropa bringen, gemacht. Und wir haben zum Thema Bildung natürlich auch die speziellen Förderungen für die Sprachvermittlung, weil die Sprache ist das Wichtigste überhaupt“, zählt Henze auf.

Ob Andrea Henze mit diesem Programm Wahlberechtigte überzeugen kann? Das wird die Kommunalwahl am 14. September zeigen.