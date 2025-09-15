AfD-Wähler aus Gelsenkirchen packen nach NRW-Wahl aus: „Weil die immer nur viel labern“

„Erschüttert“ und „enttäuscht“ ist man nach der Kommunalwahl in Gelsenkirchen von Grünen über CDU, SPD und bis zur FDP. Während sich die AfD ins Fäustchen lacht, denn die konnte sich mächtig über Stimmenzuwachs in der Pottstadt freuen. In drei von vier Wahlen für die Bezirksvertretung hat die Rechtsaußen-Partei sogar die Mehrheit der Stimmen – ganz knapp vor der SPD.

Bei der Oberbürgermeisterwahl steht die endgültige Entscheidung noch aus. Am 28. September müssen Andrea Henze (SPD/ Grüne) und Norbert Emmerich (AfD) in die Stichwahl. Überrascht ist von dem Ergebnis in Gelsenkirchen fast niemand. Gegenüber DER WESTEN sprechen AfD-Wähler am Tag nach der NRW-Wahl offen aus, warum sie das Vertrauen in die demokratischen Parteien der Mitte verloren haben.

Gelsenkirchen wählt „blau“ – Anwohner verraten den Grund

Sich politisch vor dem Mikrofon positionieren? Dabei ducken sich am Montagmorgen viele Menschen in der Gelsenkirchener Innenstadt weg. Doch fast 30 Prozent für den AfD-Kandidaten Emmerich kommen nicht von irgendwo her. Einige gestehen, dass sie sich scheuen, offen ihre Meinung zu sagen, weil sie fürchten „in eine Schublade gesteckt“ zu werden. Andere dagegen halten mit ihrer Sympathie für die vom Verfassungsschutz im Laufe des Jahres als rechtsextrem eingestufte Partei nicht hinterm Berg.

„Ich hoffe, dass der Herr Emmerich von der AfD gewinnt, weil ich bin selbst Anhänger von der AfD. Und ich bin froh, dass das Ergebnis so gut gekommen ist“, gibt Ralf Becker am DER-WESTEN-Mikro mit breiter Brust offen zu. Er setzt all sein Vertrauen in den AfD-Spitzenkandidaten, weil die anderen Parteien wie CDU und SPD „immer nur labern und nichts machen“ würden. Friedrich Merz sei für ihn das beste Negativ-Beispiel. Seine Versprechen, straffällige Migranten schneller und konsequenter aus Deutschland abzuschieben, habe er nicht eingehalten.

„Sieht aus wie im Ghetto“

Und weiter: „Gelsenkirchen ist nicht mehr so wie es früher war und die AfD will das wieder ändern, damit es hier wieder sicherer wird. Damit wir keine Angst mehr haben müssen durch die Stadt zu gehen. Und auch der Leerstand ist ein Problem.“

Auch die 63-jährige Sabine fühlt sich in Gelsenkirchen nicht mehr wohl und sicher. „Nachts ist Theater um 2 Uhr geht die Musik an und aus. Die Gaskartuschen werden da mutwillig hingeschmissen und es sieht aus wie im Ghetto – und noch schlimmer. Wir sind es leid und wollen, dass sich was ändert“, wird sie deutlich.

Alles nur leere Versprechen?

Die AfD-Wählerinnen und Wähler ließen sich von Norbert Emmerichs Credo „S.O.S.“ überzeugen. Das steht für „Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit“. Mit welchen konkreten Maßnahmen der Spitzenkandidat der AfD am Ende dafür sorgen will, ließ er lange unbeantwortet.

Während der Auszählung der Stimmen verspricht er im Gespräch mit der „WAZ“ „schnelles Handeln“. Auf mehrfache Nachfrage, was Emmerich denn nun genau vorhat, spricht er von Videoüberwachung an Brennpunktorten, wo ständig Sperrmüll liege. „Da, wo in Einzelfällen immer wild Sperrmüll weggekippt wird, müssen wir mit den Eigentümern sprechen und ins Gespräch kommen. Da wäre ich mir auch nicht zu schade für, um das selber zu machen.“ Wie schnell das alles geht, müsse man aber dann erst sehen: „Ich muss gucken, wie die Verwaltung aufgestellt ist und ob alle da mitziehen.“

Doch jetzt steht erstmal die Stichwahl in Gelsenkirchen an. Größte Chancen darf sich dabei SPD-Kandidatin Andrea Henze ausrechnen, die bei der OB-Wahl mit 37 Prozent deutlich vor ihrem Herausforderer der AfD (29,8 Prozent) lag. Die Wahl findet am 28. September statt.