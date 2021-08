Gelsenkirchen: Ein zweijähriger Junge ist am Montag in einer Kita ums Leben gekommen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen: Kind (2) leblos in Kita aufgefunden – nun ist klar, was passiert ist

Gelsenkirchen. Nach dem tragischen Unfall in einer Kita in Gelsenkirchen am Montag ist die Stadt in Trauer.

Wie die Stadt Gelsenkirchen am Montagabend mitteilte, ist ein zweijähriger Junge ums Leben gekommen. Mittlerweile steht die Todesursache fest.

Gelsenkirchen: Schrecklicher Unfall in Kita

Oberbürgermeisterin Karin Welge zeigte sich in einer Pressemitteilung der Stadt bestürzt: „Ich bin zutiefst erschüttert über diesen tragischen Vorfall. Meine Gedanken sind bei den Eltern und der Familie des Kindes. Ihr Schmerz ist kaum zu ermessen. Wir werden alles tun, um Hilfe und Unterstützung zu organisieren.“

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Gelsenkirchen: Todesursache steht fest

Auch Anne Heselhaus, Vorstand für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration der Stadt Gelsenkirchen, spricht ihr Mitgefühl aus: „Das sind Eindrücke, die werde ich so schnell nicht los. Ich bin fassungslos. Mein volles Mitgefühl gilt den Eltern und der Familie des Kindes. Die Stadt Gelsenkirchen wird eng mit den Ermittlungsbehörden zusammenarbeiten und alles Notwendige tun, um den Vorfall vorbehaltlos aufzuklären“, sagt Heselhaus.

Mittlerweile ist klar, dass der Junge während der Mittagsruhe starb. Der Zweijährige soll den Kopf durch ein Gitterbett gesteckt haben und in der Position eingeklemmt sein. Dabei ist der kleine Junge offenbar erstickt. Mehr dazu liest du hier >>>

In der Mini-Kita können neun Kinder im Alter von unter drei Jahren von zwei Tagespflegepersonen betreut sowie gefördert werden. Im Auftrag von GeKita arbeiten dort selbstständige Erzieherinnen und Erzieher.