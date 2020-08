Gelsenkirchen: Junge (4) von Auto angefahren – Verhalten von Pärchen macht sprachlos

Erschreckender Unfall in Gelsenkirchen!

Am Freitagabend gegen 21.40 Uhr wurde in Gelsenkirchen ein vierjähriger Junge von einem Auto angefahren. Das anschließende Verhalten des Unfallverursachers macht sprachlos.

Gelsenkirchen: Kind von Auto angefahren – Unfallfahrer flüchtig

Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich Herzogstraße/Grillostraße im Stadtteil Schalke. Aus bisher ungeklärter Ursache hielt sich der Vierjährige auf der Fahrbahn auf, als er plötzlich von einem Auto angefahren wurde und zu Boden stürzte.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen silberfarbenen Mazda 3 mit Ausfuhrkennzeichen. Weder der Fahrer noch seine Beifahrerin kümmerten sich um den am Boden liegenden Jungen, sondern fuhren einfach weiter in Richtung Overwegstraße.

Unfallzeuge will Mazda-Fahrer aufhalten

Ein Unfallzeuge konnte sie dort einholen und sprach sie auf den Unfall an. Doch die Reaktion des Mazda-Fahrers und seiner Begleiterin ist schier nicht zu fassen – denn es gab schlichtweg keine!

Stattdessen bogen sie einfach in die Overwegstraße ein, wobei sie sogar noch eine rote Ampel missachteten und in den Gegenverkehr in Fahrtrichtung Horst fuhr. Erst an der Ampel Overwegstraße/Grenzstraße verließ der Mazda den Gegenverkehr wieder. Hier wurde er vom Zeugen aus den Augen verloren.

Junge wurde ins Krankenhaus gebracht

Der vierjährige Junge aus Gelsenkirchen wurde nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort vorsorglich mit einem Krankenwagen zur stationären Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, sollen der Fahrer und seine Beifahrerin ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Wer zu dem Unfall oder den Fahrerflüchtigen Hinweise geben kann, erreicht die Ermittler unter den Nummern 0209/365-6230 (Verkehrskommissariat) oder -2160 (Leitstelle). (at)