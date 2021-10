Gelsenkirchen: Jugendliche schießen mit Gaspistole auf Mann – jetzt sucht die Polizei DIESE Täter

Gelsenkirchen. Diesen Vorfall in Gelsenkirchen kann man nicht mehr als jugendlichen Leichtsinn bezeichnen!

Denn am Dienstag ist ein Mann in Gelsenkirchen Ziel von drei Jugendlichen geworden, die mit einer Gaspistole auf ihn schossen.

Wie die Polizei mitteilt, trug sich der Vorfall gegen 17 Uhr in Buer zu. Der 46-Jährige befand sich gerade in einem Park an der Hochstraße in Höhe der Beisenstraße. Dort kamen drei Jugendliche auf ihn zu.

Einer von ihnen zielte mit einer Gaspistole auf den Mann und drückte ab. Zum Glück verfehlte er den 46-Jährigen. Anschließend flüchtete das Trio zu Fuß.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht nun diese drei Jugendlichen:

sie sind zwischen 16 und 18 Jahre alt

hatten kurze, schwarze Haare

trugen Jogginghosen und Sneaker

Außerdem trugen zwei von ihnen eine schwarze Daunenjacke, der Dritte eine weiße.

Kannst du der Polizei Gelsenkirchen helfen? Wenn dir etwas aufgefallen ist, melde dich beim Kriminalkommissariat 15 unter Telefon 0209/3657512 oder bei der Kriminalwache unter Telefon 0209/3658240. (ldi)