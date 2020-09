Gelsenkirchen: Jugendliche (15) verschwunden – Polizei hat diese Vermutung

Gelsenkirchen. Fahndung in Gelsenkirchen! Am Sonntagabend verschwand eine 15-Jährige aus ihrer Wohnung an der Husemannstraße in der Altstadt von Gelsenkirchen. Sie hatte das Haus verlassen, wo sie hinwollte, ist nicht bekannt.

Wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilt, wurde sie schon öfter als vermisst gemeldet. Sie könnte sich in der Nähe ihres Wohnortes oder auch in Dortmund aufhalten.

Gelsenkirchen: Kannst du helfen?

Eine Gesundheitsgefahr ist nicht auszuschließen.

Gelsenkirchen: Wo hält sich die 15-Jährige auf? Foto: Polizei Gelsenkirchen

Das ist die 15-Jährige Vermisste aus Gelsenkirchen:

Sie ist 1,78 Meter groß

Hat eine kräftige Statur

Sie hat rötlich-braune Haare

Sie trug eine blaue Jeans und ein rotes Hemd

------------

Mehr News aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: Mann sieht DAS in der Innenstadt und kann es nicht glauben – „Was ist nur...?“

Gelsenkirchen: Grundschüler schauen aus dem Fenster – und müssen Ekeliges mitansehen

Gelsenkirchen: Mann geht durch Unterführung – und entdeckt plötzlich DAS: „Perlen vor die Säue“

------------

Kannst du helfen? Hast du die 15-Jährige irgendwo gesehen oder weißt, wo sie sich aufhält? Dann melde dich beim Kriminalkommissariat der Polizei Gelsenkirchen unter der Telefonnummer 0209 3658212 oder bei der Kriminalwache unter Telefon 0209 3658240. (ldi)