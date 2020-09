Die Polizei Gelsenkirchen hat vier Männer in Gewahrsam genommen. (Symbolbild)

Gelsenkirchen: Irre Schlägerei in der Altstadt! Du glaubst nicht, womit Männer auf sich einschlagen

Gelsenkirchen. In Gelsenkirchen ist die Polizei zu einem Einsatz gerufen worden, den sie so leicht vermutlich nicht vergessen wird.

Denn als die Beamten aus Gelsenkirchen am Montag in die Altstadt ausrückten, erlebten sie eine Szenerie, die es in sich hatte.

Das sind die Sprüche der A40 Das sind die Sprüche der A40

Männer in Gelsenkirchen prügeln sich mit Waffen

Vier Männer (23, 32, 33, 51) waren dabei sich zu prügeln. Was sie dazu außer ihren Fäusten als Waffen benutzten, schockiert zum einen und irritiert zum anderen.

--------------------

Das ist Gelsenkirchen:

ist mit 259.645 Einwohnern eine von 20 Großstädten in NRW

wurde um 1900 gegründet als Zusammenschluss mehrerer Gebiete

besteht aus fünf Stadtbezirken mit 18 Stadtteilen

Sehenswürdigkeiten unter anderen: ZOOM Erlebniswelt, Rhein-Herne-Kanal, Nordsternpark

Oberbürgermeister ist Frank Baranowski (SPD)

----------------------

Denn die Männer aus Gelsenkirchen und Bochum gingen mit einem Baseballschläger sowie einer Holzlatte aufeinander los. Und dann war ein Beteiligter eine Schaufensterpuppe auf einen seiner Kontrahenten.

Mit einer Schaufensterpuppe hat ein Mann einen anderen Mann beworfen. (Symbolbild) Foto: imago images / Thea Photography

Polizei nimmt Männer in Gewahrsam

Die aggressiven Männer wurden in Gewahrsam genommen. Ob es Verletzte gegeben hat, ist nicht bekannt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Gelsenkirchen: Mopedfahrer (15) kracht mit Auto zusammen – schwer verletzt!

Gelsenkirchen: WDR-Reporter hat „Tränen in den Augen“, als Biker DAS machen

Gelsenkirchen: 14-Jähriger schleicht mitten in der Nacht aus dem Haus – und begeht diese Riesen-Dummheit

Zoom Gelsenkirchen: Traurige Nachricht – diesen Besucher-Liebling wirst du bald nicht mehr sehen können

Gelsenkirchen: Polizei hält Auto an – als die Beamten SIE im Inneren sehen, wird ihnen alles klar

-------------------------------------

Die Ermittlungen zum Hintergrund der Schlägerei dauern an. (fb)