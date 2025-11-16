Gelsenkirchenerin ist verzweifelt und ruft um Hilfe – es geht um ihren Hund

Die Verfasserin eines Facebook-Beitrags wohnt zwar schon seit vielen Jahren in Gelsenkirchen, aber eine Sache hat sie bisher noch nicht entdeckt: eine eingezäunte Hundewiese. Als Hundebesitzerin ist es ihr wichtig, dass ihr Vierbeiner ausreichend Auslauf hat und gleichzeitig durch einen Zaun davon abgehalten wird, auf die Straße zu rennen.

Die Nutzerin wendet sich daher in der Facebook-Gruppe „Gelsenkirchen unsere Heimat“ an andere Bewohner der Ruhrpott-Stadt und fragt, ob jemand in eine Hundewiese kennt, „die komplett eingezäunt ist“. Für sie ist es außerdem wichtig, dass die Auslauffläche gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist.

Gelsenkirchener schwärmen vom Norsternpark

Auf eine Antwort muss die Hundebesitzerin nicht lange warten. Prompt teilen zahlreiche Nutzer ihre Empfehlungen in der Gelsenkirchen-Gruppe. Es gibt in der Stadt offenbar mehrere Orte, an denen sich die Fellnase so richtig austoben kann.

+++ Schimpansen sehen sich erstmals in Krefelder Zoo – herzzerreißend, wie sie reagieren +++

Besonders häufig wird der Nordsternpark empfohlen, der an der Grenze zu Essen liegt. Der Gelsenkirchener Landschaftspark eignet sich nicht nur für Sport, Spaziergänge oder kulturelle Events – es gibt dort auch eine eingezäunte Hundewiese. Auf der App für Hundebesitzer „Dogorama“ schwärmen viele Nutzer von der Freilauffläche. Hundebesitzer werden jedoch darauf hingewiesen, dass der Park oft gut besucht ist. Wer dorthin möchte, sollte daher einen gut verträglichen Vierbeiner haben, der Spaß daran hat, mit anderen Hunden zu spielen.

+++ Weihnachtsfans aus NRW fahren in die Niederlande – kurz nach der Grenze sind sie baff +++

Große Fläche im Stadtteil Hassel

Auch der Stadtteilpark in Gelsenkirchen-Hassel wird in der Facebook-Gruppe häufig genannt. Als der Park im Jahr 2019 eröffnet wurde, richtete man extra für Hunde und ihre Besitzer einen Bereich ein, in dem die Tiere ohne Leine herumlaufen können. Die Verfasserin des Beitrags kommentiert die zahlreichen Empfehlungen für Hassel mit Humor: „Hassel ist ein Niemandsland für mich, da würde ich mich vermutlich verlaufen“ – kein Wunder, denn die Freilaufwiese ist insgesamt ganze 4.200 Quadratmeter groß.

Eine weitere beliebte Empfehlung in der Facebook-Gruppe „Gelsenkirchen unsere Heimat“ ist die Freilauffläche im Bulmker Park. Auch dort befindet sich eine eingezäunte Wiese. Laut der Hunde-App „Dogorama“ sollten Hundebesitzer die Freilauffläche jedoch am besten nur bei Tageslicht besuchen. Wegen der vielen Löcher auf der Wiese besteht hier nämlich für Frauchen und Herrchen Sturzgefahr!

Mehr Themen:

Im Stadtteil Ückendorf bietet die Anlage „Alter Friedhof“ ebenfalls einen eingezäunten Bereich für Vierbeiner. Diese Fläche ist 1.600 Quadratmeter groß und ist mit einem Kotbeutelspender ausgestattet, wie auf der Website der Stadt zu lesen ist. Bei der Vielzahl an Empfehlungen kann sich der Hund der Verfasserin wohl bald auf zahlreiche Spaziergänge auf den Hundewiesen von Gelsenkirchen freuen.