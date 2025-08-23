Gelsenkirchen: Als Howard Carpendale Frau im Publikum sieht, muss er kurz unterbrechen

Howard Carpendale ist eine Schlager-Legende, die weltweit für ausverkaufte Hallen sorgt. Nun begeisterte er auch in Gelsenkirchen seine Fans. Er trat am 25. Juli im Amphitheater auf.

Schon zu Beginn seines Konzerts im fast ausverkauften Amphitheater sagt Howard Carpendale: „Ich fühle mich stärker als je zuvor.“ Doch an diesem Abend beeindruckt nicht nur seine Stimme, sondern vor allem ein Moment, denn er muss das Konzert unterbrechen – Schuld ist ein Fan, wie die WAZ berichtete.

Howard Carpendale in Gelsenkirchen: Schlager-Star spricht über Vergangenheit

Natürlich bietet der Abend jede Menge Schlagerhits. Carpendale präsentiert seine Klassiker wie „Samstag Nacht“, „Du bist das Letzte“ und „Nachts, wenn alles schläft“ – Songs, die Erinnerungen an die legendäre ZDF-Hitparade wecken und viele Fans zum Mitsingen und Tanzen bringen.

Doch trotz all der Show nimmt sich Carpendale auch Zeit für ernstere Themen. Er sagt: „Ich mache nicht nur Party. Der Tod ist bei uns oft ein Tabu. Ich finde es aber wichtig, dass man über ihn spricht, weil er zum Leben dazugehört.“ Beim Lied „Du bist doch noch hier“ wird es still im Amphitheater. Carpendale verhaspelt sich kurz, bittet die Band, nochmal von vorne zu starten: „Der Song ist mir einfach zu wichtig.“

Zwischen den bekannten Melodien erzählt er auch von seiner Vergangenheit: Wie er in Südafrika Jugendmeister im Kugelstoßen war und 1994 in einer TV-Serie den Tennis-Star Johnny Storm spielte. Auch seine kurze Zeit als Elvis-Imitator kommt zur Sprache – ein Kapitel seiner Geschichte, das nicht ganz so glattlief.

Fan stolpert – Konzert muss unterbrochen werden

Doch mitten im Konzert in Gelsenkirchen, während die Musik den Abend beflügelt, passiert plötzlich das Unerwartete: Eine Frau stolpert auf den Treppen des Amphitheaters und fällt. Doch statt einfach weiterzusingen, stoppt der Schlager-Star sofort die Show – er lässt die Band leise weiterspielen und wartet geduldig, bis Helfer die Frau aufrichten. Erst als sie sicher wieder sitzt, geht das Konzert weiter.

