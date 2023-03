Gelsenkirchen: Paar hat Sex im Bahnhof – Polizei spricht von verschiedenen Stellungen

In Gelsenkirchen kann es ja öfter mal zu skurrilen Szenen kommen – doch was sich am Dienstag (28. Februar) am Hauptbahnhof der Stadt abspielte, schlägt dem Fass den Boden aus!

Ganz ungeniert trieb es ein Paar dort mitten in der Öffentlichkeit am Bahnsteig, während viele Reisende wohl nur fassungslos zuschauen konnten.

Gelsenkirchen: Schlüpfrige Szenen am Hauptbahnhof!

Hier kommt wohl nicht nur der Zug! Am Dienstagabend beging ein liebestolles Paar gleich zwei Straftaten, um an einem besonderen Ort Sex zu haben: dem Gleisbereich des Hauptbahnhofes in Gelsenkirchen!

Dafür ignorierten ein 46-jähriger Mann aus Gelsenkirchen und eine 37 Jahre alte Essenerin das Verbotsschild zum Durchgang am Ende des Bahnsteiges 4/5, um dort „in wechselnden Praktiken“ Geschlechtsverkehr zu haben, wie die zuständige Bundespolizei die schlüpfrige Situation beschreibt.

Gelsenkirchen: Polizei unterbricht Liebesspiel

Das Ganze spielte sich vor den Augen des Lokführers des Regionalexpresses 2, der gerade in Richtung Essen ausfuhr, ab. Der Bahn-Mitarbeiter verständige daraufhin die Bundespolizei. Auch die Reisenden in dem Zug konnten das Treiben mitansehen.

Gegenüber den Beamten der Bundespolizei zeigten sich der Gelsenkirchener und die Essenerin aggressiv und uneinsichtig, beide waren offenbar alkoholisiert. Zudem sind beide bereits polizeibekannt.

Das gefährliche Liebesspiel am Hauptbahnhof Gelsenkirchen hat für das Paar nun jeweils ein Ermittlungsverfahren wegen der Erregung öffentlichen Ärgernisses sowie wegen des Verstoßes gegen die Eisenbahnbetriebsordnung zur Folge. Außerdem erhielten beide einen Platzverweis für den Hauptbahnhof in Gelsenkirchen.

