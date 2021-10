Gelsenkirchen: Polizisten kontrollieren Jugendlichen – er hat eine exotische Waffe dabei!

Am Freitagabend stellten Beamte am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen eine exotische und gefährliche Waffe sicher. (Symbolbild)

Gelsenkirchen. Nanu? Was hat der denn da? Das haben sich Polizeibeamte am Freitagabend gegen 23.30 Uhr am Hauptbahnhof in Gelsenkirchen gefragt und einen jungen Mann genauer unter die Lupe genommen.

Mit Erfolg! Denn bei dem Gegenstand, den die Beamten bei dem Jungen in Gelsenkirchen am Hauptbahnhof sicherstellen konnten, handelt es sich um eine gefährliche Waffe.

Gelsenkirchen: 17-Jähriger hat exotisches Messer bei sich

Am Bahnsteig fiel den Beamten der 17-Jährige aus Essen auf. Bei der darauffolgenden Personenkontrolle fragten sie den Jungen, ob er gefährliche Gegenstände bei sich trug.

Auf die Anfrage erklärte der Essener, dass er ein Karambit-Messer bei sich trage.

Gelsenkirchen: 17-Jähriger trägt Karambit-Messer mit sich rum

Bei einem Karambit-Messer handelt es sich um ein aus Malaysia, Indonesien oder den Philippinen stammendes, gebogenes Messer. Erste Berichte, die die Existenz des Messers belegen, stammen aus dem elften Jahrhundert und bezeugen, dass es hauptsächlich im landwirtschaftlichen Bereich eingesetzt wurde.

Gelsenkirchen: Ein Karambit trug ein 17-Jähriger am Hauptbahnhof mit sich rum. Bei einer Personenkontrolle konnte die Waffe von Beamten sichergestellt werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Die Videomanufaktur

In den westlichen Ländern gilt ein Karambit jedoch als gefährliche Waffe und ist in Deutschland erst mit Vollendung des 18. Lebensjahrs erhältlich.

Gelsenkirchen: Ermittlungsverfahren gegen 17-Jährigen wegen unerlaubtem Waffenbesitz

Weil der Junge aus Essen jedoch noch keine 18 Jahre alt war, leiteten die Beamten nun ein Ermittlungsverfahren „wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ein“, wie ein Polizeisprecher berichtet. (ali)