Gelsenkirchen: Großeinsatz am Nachmittag! Anwohner erhält Brief mit unbekannter Substanz

Gelsenkirchen. Großeinsatz in Gelsenkirchen!

Am Freitagnachmittag ist es zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei gekommen. Ein Anwohner hatte einen Brief erhalten, in dem sich eine unbekannte Substanz befunden hatte. Wenig später sperrte die Polizei das Gebiet weiträumig ab.

Gelsenkirchen: Großeinsatz am Nachmittag! Anwohner bekommt Brief mit unbekannter Substanz

Gegen 13 Uhr entdeckte ein Anwohner auf der Schweidnitzer Straße in Gelsenkirchen einen Brief mit einer unbekannten, weißen Substanz. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Polizei konnte die Substanz aber nicht definieren, wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN berichtete.

----------------------------

Mehr News:

Gelsenkirchen: Tierheim erzählt von sehr emotionaler Geschichte „Hatte Alpträume“

Gelsenkirchen: Zoo-Besucher sorgen sich während Lockdown um Tiere – eine Frau hat DIESE verrückte Idee

Weitere Themen:

NRW: Mieter verlässt nichtsahnend sein Haus – was plötzlich vor seiner Tür steht, kann er nicht fassen

Essen: Lehrer (33) soll ehemalige Schülerin vergewaltigt haben – bei diesem Detail wird Richter skeptisch: „Unglaublich gruseliger Zufall“

----------------------------

Also rief die Polizei die Feuerwehr herbei, sodass schließlich zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort waren. Währenddessen sperrte die Polizei das Gebiet weiträumig ab.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Gelsenkirchen: Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zu dem Einsatzort. Foto: Justin Brosch

Die Einsatzkräfte untersuchten die unbekannte Substanz, dann gaben sie Entwarnung: Es handelte sich bloß um Zucker. Zu dem Absender des mysteriösen Briefes sowie zum der Grund der Tat machte die Polizei keine Angaben.

----------------------------

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

----------------------------

Derzeit ziehen die Einsatzkräfte allmählich von der Einsatzstelle ab. Nach wie vor gesperrt sind die Straßen Schweidnitzer Straße/Surkampstraße sowie Schweidnitzer Straße/Heistraße. Wann die Straßensperrung aufgehoben sein wird, ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.