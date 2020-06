In Gelsenkirchen fielen am Montagmorgen Schüsse.

Gelsenkirchen: Großeinsatz am Montagmorgen! Männer (66 und 45) geraten in Streit, dann fallen Schüsse

Gelsenkirchen. Großeinsatz in Gelsenkirchen am Montagmorgen!

Gegen 8.45 Uhr gerieten zwei Männer in Gelsenkirchen-Erle in Streit. Der Streit eskalierte, dann sollen Schüsse gefallen sein. Ein 66-jähriger Mann soll auf einen 45-Jährigen geschossen haben. Der 45-Jährige wurde laut einer ersten Meldung der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Gelsenkirchen: Schüsse am Montagmorgen

Die Polizei Gelsenkirchen konnte den 66-jährigen mutmaßlichen Schützen vorläufig festnehmen. „Die Hintergründe der Streitigkeiten sind Gegenstand der Ermittlungen“, so ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen auf DER WESTEN-Nachfrage.

Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort. Die Frankampstraße ist zwischen Jägerfort und Friesenstraße vorübergehend gesperrt. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt und sichert Spuren.

Die Crangerstraße in Erle ist wegen eines Polizeieinsatzes in Höhe der Schulstraße aktuell gesperrt. Bitte meiden Sie den Bereich! Es besteht keine Gefahr. Wir berichten nach. pic.twitter.com/dEGTM7EBKl — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) June 29, 2020

Die Ermittlungen dauern an. (ms)

Wir berichten weiter.