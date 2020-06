Gelsenkirchen: Große Sorgen! Kind (7) fällt aus Fenster – Familienmitglieder brechen zusammen

Gelsenkirchen. Große Sorgen in Gelsenkirchen...

Am Samstag fiel ein Kind (7) aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in Gelsenkirchen mehrere Meter tief in den Innenhof. Ein Rettungshubschrauber transportierte das Kind anschließend in ein umliegendes Krankenhaus. Es soll sich bei dem Sturz schwer verletzt haben.

Gegen Mittag wurde die Feuerwehr Gelsenkirchen zu einem Rettungseinsatz an der Küppersbuschstraße gerufen. Ein Siebenjähriger fiel aus einem Fenster in der dritten Etage und verletzte sich schwer.

Um welche Verletzungen es sich handelt und wie schwer diese konkret sind, ist bislang noch nicht bekannt.

Polizei Gelsenkirchen ermittelt zum Hintergrund

Familienangehörige waren im Verlauf des Einsatzes zusammengebrochen und wurden von einem Notfallseelsorger betreut. Ein Krankenwagen brachte auch sie kurze Zeit später in ein umliegendes Krankenhaus.

Die Polizei in Gelsenkirchen ermittelt nun, wie es zu dem Sturz des Kind kommen konnte. (dav)