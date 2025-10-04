Schülerin aus Gelsenkirchen klaut 10.000 Euro aus Abi-Kasse – mit harten Konsequenzen

Die Planungen für einen der schönsten Tage eines jeden Schülers waren schon weit fortgeschritten, das Abi und die dazugehörenden Feierlichkeiten rückten für die Abiturienten der Gesamtschule Gelsenkirchen-Erle immer näher.

Doch auf den letzten Metern kam es dann zu einer unfassbaren Geschichte: Eine der Schülerin klaut knapp 10.000 Euro aus der Abi-Kasse der Gesamtschule in Gelsenkirchen, aus der alles Wichtige wie beispielsweise die Location für den Abiball bezahlt werden sollte.

Gelsenkirchenerin klaut XXL-Summe aus Abi-Kasse

Bei dieser Geschichte kann man sich wohl nur an den Kopf fassen: Eine Schülerin der Gesamtschule Erle entwendet aus der gemeinsamen Abi-Kasse 10.000 Euro. Das Mädchen war für die Verwaltung des Geldes zuständig.

Aufgefallen ist der Diebstahl bei der Anmietung der Location in Bottrop. Nachdem eine Vorauszahlung verlangt worden war, forderten Mitschüler die Abi-Kassen-Verwalterin mehrfach auf, das Geld zu überweisen – da diese dem aber nicht nachgekommen war, ist die Buchung storniert worden.

Schulleiter Andreas Lisson bestätigte gegenüber der „WAZ“, dass die entsprechende Summe entwendet worden ist. „Das ist kein Gerücht, das Geld ist weg“, so Lisson. Bei den Mitschülern herrscht noch immer dicker Frust. „Nach 13 Jahren harter Arbeit und gemeinsamen Erinnerungen sollte unsere Abi-Feier ein Highlight werden – doch leider wurde unser Abi-Geld veruntreut“, heißt es.

Schülerin bekommt Schulverweis und Anzeige

Für die Schülerin hat die Aktion selbstverständlich ein dickes Nachspiel: Die unter Verdacht stehende Schülerin wurde von der Gesamtschule Gelsenkirchen-Erle verwiesen, außerdem wurde Anzeige gegen sie bei der Polizei erstattet.

Um ihren Abi-Ball zu retten und diesen doch noch irgendwie stattfinden zu lassen, haben die Schüler laut „Radio Emscherlippe“ jetzt einen Spendenaufruf gestartet. Mittlerweile sind mehr als 5.500 Euro zusammengekommen. Insgesamt sind knapp 70 Schülerinnen und Schüler von dem Diebstahl betroffen.