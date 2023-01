Gelsenkirchen: Schon wieder Amok-Alarm ++ Gesamtschule evakuiert ++ Großeinsatz der Polizei

Nächster Alarm an der Evangelische Gesamtschule in Gelsenkirchen-Bismarck. Zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Tagen ist die Schule in Gelsenkirchen bedroht worden. Am Freitag (20. Januar) muss der Unterricht an der Gesamtschule erneut ausfallen: „Aufgrund einer veränderten Gefahrenlage findet heute kein Unterricht statt. Leider müssen wir auch alle Anmeldegespräche für heute absagen“, heißt es in einer knappen Mitteilung der Gelsenkirchener Schule.

„Es hat wieder eine Amok-Drohung geben“, teilte ein Sprecher der Polizei Gelsenkirchen auf Nachfrage von DER WESTEN mit. Diese sei erneut per E-Mail eingegangen. Die Polizei Gelsenkirchen rückte mit einem Großaufgebot an.

Gelsenkirchen: Zweite Amok-Drohung in kurzer Zeit

Erst am Mittwoch (18. Januar) hatte es einen massiven Polizei-Einsatz gegeben an der Gesamtschule in Gelsenkirchen Bismarck gegeben. Auch da hatte ein Unbekannter eine Gewalttat per E-Mail angedroht. Die Polizei konnte eine akute Gefahr nicht ausschließen und rückte mit Spezialkräften an (mehr hier).

Am Mittwoch gab die zuständige Polizei Münster zunächst Entwarnung. Es bestehe keine akute Gefahr für Lehrer und Schüler, teilte eine Sprecherin auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

Mehr Themen:

Nun hat sich die Lage erneut geändert. Wer hinter den Drohungen steckt und ob es möglicherweise ein und derselbe Täter ist, ist völlig unklar.

Wir berichten weiter.