Gelsenkirchen: Trinkwasser schmeckt miserabel! Betreiber spricht Klartext

Was ist denn da los? Seit einiger Zeit schmeckt in Gelsenkirchen plötzlich das Leitungswasser anders als sonst. Teilweise abgestanden und leicht muffig soll der Geschmack sein. Für all diejenigen, die ihren Durst gerne über den Wasserhahn stillen, wird der momentane Zustand sehr ärgerlich sein.

Einige Gelsenkirchener werden sicherlich auch ein wenig Sorge bekommen haben, weil das Trinkwasser so komisch schmeckt. Natürlich kommen da folgende Fragen auf: Ist es gefährlich, das Leitungswasser zu trinken? Wie lange wird das Leitungswasser noch in diesem Zustand sein? Und woher kommt dieser muffige Geschmack im Trinkwasser? DER WESTEN hat beim Betreiber des Gelsenkirchener Wasserversorgungsunternehmen Gelsenwasser nachgefragt.

Gelsenkirchen: Betreiber liefert Antworten

Der Betreiber Gelsenwasser erklärt, dass es bei Analysen zum Roh- und Trinkwasser des Wasserwerks Haltern bakteriologische Auffälligkeiten gegeben hat. Grund dafür sind möglicherweise die starken Regenfälle vom 22. Juni. Zur Reinigung des Wassers wurde deshalb das Trinkwasser aus dem Wasserwerk Haltern seit dem 24. Juni vorsorglich mit Chlorbleichlauge desinfiziert. Durch die vorsorgliche Desinfektion konnte das Trinkwasser jederzeit für alle Anwendungen im Haushalt genutzt werden, auch zur Lebensmittel-Zubereitung.

„Diese Maßnahme ist […] bereits seit vier Wochen beendet. Dadurch kam es für einige Tage im Juni zu einer gesundheitlich unbedenklichen Geruchs- und Geschmacksänderung des Wassers“, erklärt ein Sprecher von Gelsenwasser. Laut Gelsenwasser könnten empfindliche Personen den Chlor-Zusatz geruchlich wahrgenommen haben. Dabei bestand aber zu keinem Zeitpunkt ein Anlass zur Besorgnis, denn die Qualität des Trinkwassers ist dadurch nicht beeinträchtigt worden. Das Trinkwasser musste und muss auch aktuell nicht abgekocht werden.

Laut dem Gelsenkirchener Wasserversorgungsunternehmen Gelsenwasser sollten mittlerweile keine Spuren mehr vom Chlor-Zusatz im Trinkwasser zu finden sein. Weitere Nachrichten aus Gelsenkirchen findest du hier.