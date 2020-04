Gelsenkirchen: Fünf Verletzte bei Feuer – entsetzlich, was Passanten tun

Gelsenkirchen. Entsetzliche Szenen bei Brand in Gelsenkirchen!

Am Mittwochnachmittag ist es zu einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Die Reaktion von anwesenden Passanten macht sprachlos.

Gelsenkirchen: Mehrere Verletzte durch Brand in Mehrfamilienhaus

Ein 27-Jähriger führte im Flur des Kellers an der Margaretenstraße in Bulmke-Hüllen (Gelsenkirchen) Wartungsarbeiten an einem Motorrad durch, als es plötzlich zu einer Verpuffung kam. Gegen 17.10 Uhr brach schließlich ein Feuer in dem Keller aus. Starker Qualm breitete sich daraufhin im Treppenhaus aus. Einsatzkräfte der Feuerwehr eilten zu dem Brand. Sie bekamen das Feuer schnell unter Kontrolle und löschten den Brand. Das teilte die Polizei am Mittwochabend in einer Polizeimeldung mit.

Der 27-jährige Mann wurde durch den Brand schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Zudem verletzten sich vier weitere Personen (zwei 20-jährige, eine 25-jährige und eine 55-jährige Person). Sie wurden unter anderem mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Einer der vier Verletzten, eine 25-Jährige, hatte dem 27-jährigen Schwerverletzten zuvor noch geholfen. Darüberhinaus entstand durch den Brand ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe. Die Polizei sperrte die Florastraße in Richtung Herne zwischen der Hohenzollernstraße und Hohenstauffenallee ab. Auf der gesperrten Straße landete auch der Rettungshubschrauber.

Passanten mit entsetzlicher Reaktion - Polizei spricht deutliche Warnung aus

Während der Rettungsmaßnahmen war es zu entsetzlichen Szenen gekommen: Schaulustige behinderten den Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Eine Vielzahl von Menschen machte außerdem Fotos und Videos von der Rettung des 27-Jährigen.

Um die Persönlichkeitsrechte des Schwerverletzten zu wahren, musste die Polizei einen vorbeifahrenden Lkw anhalten und den Fahrer bitten, sein Fahrzeug als Sichtschutz auf der Straße aufzustellen. Erst das verhinderte, dass die Passanten weitere Aufnahmen des Unglücks machten.

Jetzt hat die Polizei eine klare Warnung an Schaulustige ausgesprochen, die Rettungseinsätze behindern und Aufnahmen machen: „Befriedigen Sie nicht Ihre Sensationslust auf Kosten anderer und erstellen, veröffentlichen und verbreiten Sie niemals Fotos oder Videos von Einsatzgeschehen und hilflosen Personen. Sie behindern dabei auch die Rettungskräfte - im Ernstfall ist jede Sekunde wichtig! Wir weisen darauf hin, dass schon alleine das 'Gaffen' mit einem Bußgeld bestraft werden kann.“

Weiterhin heißt es in der Warnung, das Fotografieren oder Filmen einer hilflosen oder verletzen Person stelle einen Straftatbestand dar und könne sogar mit bis zu zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Soweit es die Situation am Einsatzort zulasse, verfolge die Polizei das verbotswidrige Verhalten von „Gaffern“. (nk)