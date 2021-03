Gelsenkirchen: Frau macht rätselhafte Entdeckung im Park – das steckt dahinter

Gelsenkirchen. Das derzeitige Wetter lädt geradezu dazu ein, einen Spaziergang zu unternehmen. Das dachte sich wohl auch eine Frau in Gelsenkirchen.

In einem Park in Gelsenkirchen machte sie dann allerdings eine Entdeckung, welche sie sich nicht erklären konnte.

Gelsenkirchen: Frau macht rätselhafte Entdeckung im Park

Bei einem Spaziergang kann man so einiges entdecken. Das scheint offenbar auch auf einen Spaziergang im Stadtpark in Gelsenkirchen zuzutreffen.

Das ist die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Eine Frau machte hier eine Entdeckung an einem Baum, welche sie sich nicht erklären konnte und fragte deswegen in der Facebook-Gruppe „Gelsenkirchen unsere Heimat“, ob jemand wisse, worum es sich handelt.

Gelsenkirchen: Frau entdeckt Vorrichtung an Baum

Zu ihrer Frage „Wer kann mir sagen was das zu bedeuten hat? Gesehen im Stadtpark“, postete sie auch noch ein Bild der entsprechenden Vorrichtung.

Tatsächlich bekam sie einige Antworten auf ihre Frage in der Facebook-Gruppe. „Das ist überall am Baum, wo die Eichenprozessionspinnen sind,das ist aber nix Neues, die hängen schon seit letztes Jahr am Baum“, lautete beispielsweise die Antwort einer Frau. Auch viele weitere Kommentatoren meinten ebenfalls, dass es sich dabei um Auffangbehälter für Eichenprozessionspinner handle.

Gelsenkirchen: Handelt es sich tatsächlich um Auffangbehälter für Eichenprozessionspinner?

Auf Anfrage dieser Redaktion bestätigte „Gelsendienste“, dass die Vorrichtung tatsächlich zum Einfangen von Raupen des Eichelprozessionsspinners sei.

Gelsenkirchen: Das ist die besagte Vorrichtung. Foto: privat

„Der EPS-Befall hat in Gelsenkirchen – wie auch in den umliegenden Städten – in den letzten Jahren stark zugenommen. Im vergangen Jahr haben wir im unserem Zuständigkeitsbereich rund 1.600 befallene Eichen verzeichnet, was ungefähr dem Niveau von 2019 entspricht“, so hieß es weiter. Bleibt zu hoffen, dass die Vorrichtungen gute Arbeit leisten und eine weitere Ausbreitung des Eichenprozessionspinners aufgehalten werden kann. (gb)