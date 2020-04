Gelsenkirchen: Frau geht auf der Straße entlang – und entdeckt diese äußerst merkwürdigen „Schnipsel“

Gelsenkirchen. Skurrile Entdeckung in Gelsenkirchen. Eine Frau war gerade an der Kreuzung Florastraße und Luitpoldstraße in Gelsenkirchen spazieren, als die plötzlich äußerst merkwürdige „Schnipsel“ entdeckte. Daraufhin schoss sie ein Foto und fragte in einer Facebook-Gruppe, „was diese ganzen 'Schnipsel' zu bedeuten hätten“. Die Facebook-Nutzer stellten diverse Vermutungen auf, doch den wahren Grund wusste Keiner.

Doch jetzt die Auflösung!

Wir haben uns schlaugemacht und verraten dir, was es mit den „Schnipseln“ auf sich hat.

Gelsenkirchen: Frau entdeckt äußerst merkwürdige „Schnipsel“ - das Netz rätselt

Über der Kreuzung in Gelsenkirchen hängen dutzende „Schnipsel“ an Stromleitungen. Sie sind rot-weiß-gestreift - ähnlich wie Absperrbänder an Baustellen. Warum die dort hängen, weiß allerdings niemand.

Facebook-Nutzer vermuten zum Beispiel:

„Sicherheitsabstand für Tauben.“

„Wenn es stark regnet. Damit du weißt, wo die Straße ist.“

„Habe ich heute auch gesehen. Ich dachte erst, oh Straßenfest, aber das kann ja nicht sein.“

Die Annahme des einen oder anderen Facebook-Nutzers geht jedoch in die richtige Richtung:

„Momentan werden überall Funkmasten getauscht. Denke, dass dort ein Kran hinsoll.“

„Ist dafür gedacht, wenn bei Dunkelheit dort Lkws langfahren, die Bänder sehen und damit feststellen können, ob sie unterhalb der Höhe liegen und die Oberleitungen nicht abreißen. Werden durch die Frontscheinwerfer reflektiert.“

„Theoretisch könnte auch ein Schwertransport geplant worden sein, der dort lang führt und als Gefahr gekennzeichnet wurde.“

Stadt löst Rätsel auf

Tatsächlich deuten die „Schnipsel“ auf eine bevorstehende Baustelle hin. Wie Stadtsprecher Martin Schulmann gegenüber DER WESTEN erklärte, sollen dort allerdings weder Funkmasten getauscht werden noch ein Schwertransport erfolgen.

Stattdessen sollen an der Kreuzung Wasserleitungen verlegt werden. Dazu würden schwere Geräte, wie Bagger, zum Einsatz kommen. Damit die Baggerfahrer die Stromleitungen besser erkennen, seien diese mit den rot-weißen Fähnchen versehen, so Schulmann.

Wann genau die Baustelle beginnen werde, sei aber noch unklar. Doch sie werde mehrere Wochen andauern. Es ist also auch noch nicht bekannt, wann die „Schnipsel“ wieder verschwinden werden.