Gelsenkirchen: Frau geht an Tankstelle vorbei – dann entdeckt sie DIESE Gefahr

Gelsenkirchen. Als eine Frau an einer Tankstelle in Gelsenkirchen an der Florastraße vorbeigekommen ist, wusste sie nicht, in welche Gefahr sie sich damit brachte.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen halb zwei am Morgen ist der Frau in Gelsenkirchen aufgefallen, dass an einem Auto zwei dunkel gekleidete Männer an der Tankstelle standen.

Frau entdeckt Männer an Tankstelle in Gelsenkirchen – dann passiert es

Als sie diese darauf ansprach, was sie dort an dem Auto machten, flüchteten die Männer.

Kurz darauf stand der Motorraum des VW Golf in Flammen, die Männer hatten den Wagen offenkundig angezündet. Die Frau rief die Feuerwehr, die den Brand löschen konnte, bevor die Flammen auf die Tankstelle übergreifen konnten.

Männer zünden Auto an und flüchten dann

Die Männer sind in Richtung Bulmker Park geflüchtet. Die Polizei sucht nach ihnen, sie seien zum Tatzeitpunkt mit dunkler Oberbekleidung und hellen Hosen bekleidet gewesen. Dazu trugen beide dunkle Schuhe.

Polizei sucht dringend Zeugen

Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, verletzt wurde glücklicherweise niemand. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Florastraße voll gesperrt.

Hast du etwas gesehen? Dann melde dich bei der Polizei unter 0209 365-7112 oder unter 0209 365-8240. (fb)