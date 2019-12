Gelsenkirchen: Frau sitzt zum ersten Mal am Steuer – dann passiert das Unglück

Gelsenkirchen. Am Donnerstagabend gegen 20 Uhr saß eine junge Frau (19) aus Essen in Gelsenkirchen zum ersten Mal am Steuer. An einer Tankstelle an der Vom-Stein-Straße in Gelsenkirchen-Buer wollte ihr Freund (21) aus Herne ihr eigentlich das Fahren beibringen. Einen Führerschein hatte die junge Frau nicht. Dann passierte ein großes Unglück.

Gelsenkirchen: 19-Jährige rast plötzlich los

Plötzlich raste sie rückwärts los. Ihr Freund stand an der geöffneten Fahrertür. Er versuchte einzugreifen, zu spät. Die Frau verwechselte die Bremse mit dem Gaspedal.

Ihr Freund wurde mitgeschliffen und zu Boden gerissen. Das Auto mit offener Fahrertür streifte eine Zapfsäule. Es kam erst zum Stehen, als es gegen das Tankstellen-Gebäude in Gelsenkirchen krachte.

-----------------

-----------------

Beide verletzten sich bei dem Unfall in Gelsenkirchen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 35.000 Euro.

Dann kam es noch dicker: Die Polizei erstattete Anzeige gegen die 19-Jährige. Vorwurf: Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässige Körperverletzung. Aber auch ihr Freund kam nicht ungestraft davon. Seinen Führerschein hat die Polizei Gelsenkirchen eingezogen. Auch er wurde angezeigt. Vorwurf: Anordnens des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis. (ldi)