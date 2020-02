Gelsenkirchen: Frau macht krasse Aufnahmen von Flammen-Inferno – Feuer bis nach Essen zu sehen!

Gelsenkirchen. Schwerer Brand am Dienstagabend in Gelsenkirchen! Eine Gewürzfabrik an der Achternbergstraße im Stadtteil Gelsenkirchen-Rotthausen.

Nach Informationen von DER WESTEN soll es mehrere Explosionen gegeben haben, die Flammen sollen bis nach Essen zu sehen sein. Das konnte die Feuerwehr Gelsenkirchen auf Anfrage noch nicht bestätigen. „Die Lagerhalle brennt in voller Ausdehnung“, so ein Sprecher der Feuerwehr. „Die Kollegen sind vor Ort.“

In Gelsenkirchen ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Foto: Justin Brosch

Gelsenkirchen: Lagerhalle brennt

Die Feuerwehr Gelsenkirchen ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

In einem Video, das unserer Redaktion vorliegt und das gegen 20.49 Uhr entstanden war, kurz bevor die Einsatzkäfte eintrafen, ist zu hören, wie Scheiben der Lagerhalle explodieren.

Polizei Gelsenkirchen warnt

Die Polizei Gelsenkirchen warnt: Halten Sie Türen und Fenster geschlossen. Aktuell seien keine Menschenleben in Gefahr.

Großeinsatz an der Achternbergstraße in #Gelsenkirchen Rotthausen - #Polizei und #Feuerwehr sind vor Ort - dort brennt eine Gewürzfabrik - halten Sie Türen und Fenster geschlossen - aktuell keine Menschenleben in Gefahr - behindern Sie nicht die Einsatzkräfte pic.twitter.com/UOLzohgMmU — Polizei NRW GE (@polizei_nrw_ge) February 25, 2020

Die Polizei bittet darum, die Einsatzkräfte nicht zu behindern. (cs)