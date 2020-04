Gelsenkirchen: Feuerwehr-Großeinsatz in Kfz-Werkstatt – Lkw und Autos brennen lichterloh

Mitten in der Nacht brannten mehrere Wagen in einer Kfz-Werkstatt.

Gelsenkirchen. Heftiger Großbrand in Gelsenkirchen mitten in der Nacht! Mehrere Fahrzeuge einer Kfz-Werkstatt am Dördelmannshof brannten lichterloh. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Rauch schlug meterweit in die Luft.

In dem verwinkelten Gebäude in Gelsenkirchen-Ückendorf kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu dem Brand. Als die Einsatzkräfte gegen 2.40 Uhr alarmiert wurden, standen schon mehrere Autos, ein Lkw und Lasteranhänger sowie der Anbau der Werkstatt in Vollbrand. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand.

Gelsenkirchen: Kfz-Werkstatt in Vollbrand - Feuerwehr löscht mehrere Stunden

Als die Flammen auf das Gebäude der Werkstatt übergreifen wollten, griffen die Rettungskräfte mit Stahlrohren ein und löschten die Flammen. Nach rund einer Stunde hatten sie das Feuer soweit im Griff, dass die Werkstatthalle nicht abfackelte. Lediglich die Rolltore schmolzen durch die Wärme.

Eine riesige Rauchwolke stieg bei dem Brand in Gelsenkirchen auf.

Dennoch waren die Nachlöscharbeiten und Kontrollmaßnahmen enorm: Bis 9.30 Uhr am Morgen waren die Einsatzkräfte beschäftigt, um mögliche Glutnester einzudämmen.

Insgesamt waren 34 Einsatzkräfte vor Ort. Die Feuerwehr rückte mit 13 Fahrzeugen an.

Brandursache noch unklar

Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (js)