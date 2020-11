Gelsenkirchen: Großeinsatz bei Feuer-Drama – Einsatzkräfte kämpfen in der Nacht gegen die Flammen

Gelsenkirchen. Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Gelsenkirchen.

Im Stadtteil Gelsenkirchen-Ückendorf ist am Sonntagabend in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Weitere Gebäude drohten, den Flammen zum Opfer zu fallen. Für Anwohner aus Gelsenkirchen und weiteren Ruhrgebietsstädten wurde eine Warnung ausgesprochen, wenig später kam es dann zu einem erneuten Brand.

Gelsenkirchen: Großeinsatz bei Feuer-Drama

Gegen 21.05 Uhr gingen gleich mehrere Notrufe bei der Feuerwehr Gelsenkirchen ein, die eine brennende Lagerhalle auf dem Gelände eines Schaustellerbetriebs am Dördelmannshof meldeten. Einsatzkräfte der Wache Altstadt, Heßler und Buer sowie zwei Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr eilten zu dem Unglücksort.

Dort trafen die Feuerwehrleute auf zwei in Vollbrand stehende Verkaufsstände. Zudem waren die Flammen bereits auf eine angrenzende Lagerhalle mit weiteren Holzhütten übergesprungen. Die Feuerwehr setzte mehrere Stahlrohre ein, um den Brand zu bekämpfen. Weitere angrenzende Gebäude, wie eine ehemalige Tennishalle, konnte vor den Flammen geschützt werden.

Per Warnapp Nina schickte die Feuerwehr in Gelsenkirchen eine Warnung raus, in der sie die Bewohner im Umkreis vor einer Rauchbelästigung warnte. Anwohner im südlichen Stadtgebiet und in den angrenzenden Stadtteilen Bochum und Herne sollten ihre Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen halten.

Nach gut 1,5 Stunde ging keine Gefahr mehr von dem Brand aus. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten jedoch noch bis kurz nach Mitternacht an. Die Polizei nahm schließlich die Ermittlungen zur Brandursache auf.

Erneuter Brand in der Nacht

Kurz nachdem die letzten Einsatzfahrzeuge des Großaufgebots die Brandstelle am Dördelmannshof verlassen hatten, ging erneut ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Ein Spaziergänger meldete um kurz nach 1 Uhr ein brennendes Zeltauf dem Gelände des Ampitheaters in Gelsenkirchen-Horst. Wieder rückten Einsatzkräfte der Wache Altstadt, Heßler und Buer aus.

Gelsenkirchen: Auf dem Gelände des Ampitheaters gab es einen erneuten Brand. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Nach kurzer Suche auf dem Parkgelände stießen die Feuerwehrleute auf einen brennenden Kleintransporter auf dem Deich der Emscher. Die Flammen hatten sich bereits durch das gesamte Fahrzeug gefressen. Die Feuerwehr löschte den Brand und flutete anschließend die ausgebrannten Überreste des Fahrzeugs mit Löschschaum. Die Polizei nahm auch hier die Ermittlungen zur Brandursache auf. (jhe, nk)