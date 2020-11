Gelsenkirchen: Großeinsatz bei Feuer-Drama – Anwohner werden gewarnt

Feuerwehreinsatz am Sonntagabend in Gelsenkirchen.

Im Stadtteil Gelsenkirchen-Ückendorf ist in einer Lagerhalle ein Feuer ausgebrochen. Das bestätigt die Feuerwehr gegenüber DerWesten. Für Anwohner aus Gelsenkirchen und weiteren Ruhrgebietsstädten wurde eine Warnung ausgesprochen.

Gelsenkirchen: Großeinsatz bei Feuer-Drama

Der Rauch soll sich bis in Richtung Bochum und Herne ziehen. Per Warnapp Nina hat die Feuerwehr in Gelsenkirchen laut WAZ eine Warnung rausgeschickt, in der sie die Bewohner im Umkreis vor einer Rauchbelästigung warnt.

------------------------------------

Mehr Themen aus Gelsenkirchen:

Gelsenkirchen: 12-Jährige vermisst! HIER wurde sie zuletzt gesehen

Gelsenkirchen: Verwirrung um Straßenschild in Buer – Bewohnerin irritiert

------------------------------------

Anwohner im südlichen Stadtgebiet und in den angrenzenden Stadtteilen Bochum und Herne sollen ihre Fenster und Türen bis auf Weiteres geschlossen halten.

Die Feuerwehr ist derzeit mit einem Großaufgebot vor Ort.