Gelsenkirchen: Küche von sechsköpfiger Familie fängt Feuer – sie stehen jetzt ohne alles da

Eine Familie aus Gelsenkirchen erlebte am Samstagmorgen den Horror ihres Lebens.

In der Küche ihrer Wohnung in Gelsenkirchen tobte plötzlich ein Feuer. In ihr Zuhause können sie nun nicht mehr zurück.

Gelsenkirchen: Sechsköpfige Familie muss sich vor Flammen retten

Gegen 0.45 Uhr ging bei der Feuerwehr in Gelsenkirchen am Samstag (16. April) ein Notruf ein. Grund dafür war ein Küchenbrand in der Dickampstraße. In der Altstadt-Wohnung breitete sich in Windeseile ein Brand in der Küche aus.

Gelsenkirchen: Teile der Kücheneinrichtung standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte in hellen Flammen. Foto: Feuerwehr Gelsenkirchen

Als die Einsatzkräfte vor Ort ankamen, sahen sie schon die Flammen aus dem ebenerdigen Nebengebäude des Mehrfamilienhauses kommen. In der Wohnung lebten ein Ehepaar mit seinen fünf Kindern. Die Familie konnte sich zum Glück bereits vorab aus dem Gebäude retten. Alle blieben unverletzt.

Gelsenkirchen: Familie kann nach Brand nicht zurück in die Wohnung

Mit Atemschutzgeräten gingen zwei Trupps der Feuerwehr in die Wohnung, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. In der Küche entdeckten die Einsatzkräfte dann den Ursprung für das Feuer. Einzelne Teile der Küchenzeile standen in Flammen. Mithilfe eines Strahlrohrs konnten das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Doch als die Löscharbeiten vorbei waren, folgte der nächste Schock für die Familie. Das Ausmaß war so schlimm, dass die Wohnung vorerst nicht mehr bewohnbar ist. Plötzlich standen sie ohne alles dar. Die sechsköpfige Familie konnte zunächst bei Verwandten unterkommen. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt. (cg)