Gelsenkirchen: Frau will zu Schalke-Spiel – als sie auf Fan trifft, wird Fußball nebensächlich

Am Samstag (3. August) gab es in Gelsenkirchen Grund zu feiern – der FC Schalke 04 spielte sein 1. Spiel in der neuen Saison und konnte gleich einen furiosen Sieg feiern.

Die Schalke-Fans strömten natürlich in Scharen ins Stadion, wollten sich den Saison-Auftakt ihres Vereins nicht entgehen lassen. Doch als eine Frau auf einen anderen Fan traf, kam es zu einer besonderen Situation, die sie nicht mehr loslässt.

Gelsenkirchen: Schicksalshafte Begegnung zwischen Schalke-Fans

Miri ist Schalke-Fan – und Miri braucht die Hilfe ihrer königsblauen Verbündeten. So klingt jedenfalls der Facebook-Beitrag des Schalke-Blogs „Königsblau“ am Dienstag (6. August). Unter der Überschrift „Bitte melde dich!“ wird Miris Anlegen erklärt. „Nein, hier ist nicht SAT.1 und die Vermissten-Sendung. Sondern ‚Nur die Liebe zählt'“.

Vor dem Schalke-Spiel gegen Braunschweig wollte Miri noch auf der Domplatte in Gelsenkirchen-Buer ein Foto von sich machen, als ein unbekannter Schalke-Fan plötzlich an ihrer Seite war und den Arm um sie legte: „‚Ich stelle mich einfach mal dazu‘ – waren seine Worte und schwub, war er auch schon wieder wech!“

Für Miri ging das alles zu schnell – sie kennt jetzt weder den Namen des Schalke-Fans noch seine Handynummer. Und das möchte sie ändern.

Gelsenkirchen: „Gelbe Schuhe…lass es besser“

„Wer kennt den Schalker und würde ihn mal auf diesen Beitrag aufmerksam machen?“, so die Frage des Schalke-Blogs. Es gibt bereits zahlreiche Kommentare unter dem Beitrag – allerdings eher humoristisch als hilfreich.

„Einer mit gelbe Schuhen…Lass es besser“, scherzt ein Mann. „Drücke ihr ganz fest die Daumen. Würde ihm allerdings empfehlen, demnächst andere Schuhe zu tragen. Die Farbe beißt sich ein wenig“, stimmt ein anderer zu. „Die sehen ja jetzt schon aus wie ein Paar. Viel Erfolg beim Finden. Haltet uns mal auf dem Laufenden, was daraus geworden ist“, gibt sich eine Frau romantisch. Es bleibt spannend, ob hier am Ende nicht nur der FC Schalke 04 gewonnen hat, sondern auch die Liebe noch siegen wird.