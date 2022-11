Gelsenkirchen hat mit ekeligem Problem zu kämpfen – es hat mit S04-Heimspielen zu tun

Gelsenkirchen hat ein Problem. Ein ekliges Problem, um genau zu sein. Und es tritt immer dann auf, wenn der FC Schalke 04 ein Heimspiel in der Veltins-Arena hat.

Fußballfans von auswärts werden in Gelsenkirchen bei den Heimspielen des FC Schalke 04 häufig zu Wildpinklern. Diese Nachricht ist eigentlich nichts neues. Doch es gibt einen neuen Problem-Ort: Die Auswärts-Fans, die von den Zügen zu den Bussen laufen, werden immer häufiger in der Seitenstraße neben dem Parkhaus in Richtung Peterstraße beim schamlosen Wildpinkeln beobachtet!

Gelsenkirchen: Gelsendienste kann auf privaten Grundstücken nicht reinigen

Am Ende des früheren Hoppe-Gebäudes (Bochumer Straße 1) stehen die Fußball-Anhänger dann, wie die „WAZ“ schreibt. Entlang des Geländers pinkeln sie einfach auf die unterhalb liegenden Grundstücke – und das ohne Rücksicht auf Verluste!

Wegen den Wildpinklern wird jeden Montag nach einem Heimspiel der Bereich der Parkstraße und der Südausgang des Hauptbahnhofs mit sehr starken Chemikalien gereinigt, so die Stadt. Auf privaten Grundstücken kann Gelsendienste allerdings nicht tätig werden.

„Pinkelrinne“ kann von Gäste-Fans nur eingeschränkt genutzt werden

Immerhin öffnet die Bundespolizei an Schalke-Spielen eine sogenannte „Pinkelrinne“ im Parkhaus Peterstraße. Doch damit es nicht zu Konfrontationen zwischen den Fangruppen kommt, können die Gästefans diese nur eingeschränkt nutzen.

Weitere Nachrichten auf unserem Portal:

Das Problem soll auch nochmal am „Runden Tisch Hauptbahnhof“, in dem sich die Stadt, die Polizei, die Deutsche Bahn, Gelsendienste, der „Arzt mobil e. V.“ und das Management des Bahnhofscenters einbringen, angesprochen werden. Und wie sieht es mit der Toiletten-Planung aus? Diese ist schwierig umzusetzen. Woran das liegt, das kannst du in dem Artikel der „WAZ“ lesen.