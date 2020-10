am 06.10.2020 um 20:11

Gelsenkirchen: Fahrschülerin gerät in Gegenverkehr – schwer verletzt

Zu einem schweren Unfall kam es am Dienstagabend in Gelsenkirchen.

Eine Fahrschülerin geriet im Stadtteil Gelsenkirchen-Rotthausen auf ihrem Motorrad in den Gegenverkehr und stieß mit einem anderen Fahrzeug zusammen.

Gelsenkirchen: Fahrschülerin gerät in Gegenverkehr

Die Fahrschülerin war auf einem Motorrad auf der Schwarzmühlenstraße in Gelsenkirchen unterwegs und kam dabei in den Gegenverkehr. Dort stieß sie frontal mit einem Transporter zusammen, so die Feuerwehr Gelsenkirchen gegenüber dieser Redaktion.

Durch die Kollision mit dem Transporter erlitt die Frau schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Gelsenkirchen: Fahrschülerin verletzt sich schwer

Auch der Fahrer des Transporters wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt leichte Verletzungen.

Für die Aufnahme des Unfalls durch die Polizei musste die Schwarzmühlenstraße in Gelsenkirchen-Rotthausen in beiden Richtungen komplett gesperrt werden.

Gelsenkirchen: Die Fahrschülerin und der Fahrer des Transporters wurden in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: imago images / Andreas Gora

Gelsenkirchen: Fahrschülerin baut Unfall

Warum die Fahrschülerin in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem Transporter zusammenstieß, ist bisher unklar. (gb)