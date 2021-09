Gelsenkirchen: Aufruhr um Wahrzeichen! Kirche soll abgerissen werden – „Teil unserer Jugend“

Gelsenkirchen. Riesen-Aufruhr um eines der wichtigsten Wahrzeichen in Gelsenkirchen!

2020 ist die Pauluskirche in Gelsenkirchen außer Dienst gestellt worden. Jetzt soll sie für eine andere Nutzung herhalten – und vorher abgerissen werden. Sie gehört nämlich zu den Bewerbern zur Landes-Initiative „Baukultur NRW“.

Doch genau das sorgt für mächtig Ärger bei vielen Bewohnern aus Gelsenkirchen!

Gelsenkirchen: Aufruhr um Wahrzeichen! Kirche soll abgerissen werden

Die Pauluskirche soll nach dem Willen des neuen Trägers, der Evangelischen Apostel-Kirchengemeinde Gelsenkirchen, unter dem Thema „Spiritualität, Bildung und Kultur“ zu einem Lernort für das Quartier werden. In der Planung mit dabei ist das Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium ganz in der Nähe.

Die Paulus-Kirche in Gelsenkirchen-Bulmke. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Nicht nur Veranstaltungen des Gymnasiums sollen dann dort stattfinden, sondern auch die von anderen nahe gelegenen Schulen, Kindergärten und der Volkshochschule. Jetzt scheint sich der Plan zu konkretisieren: Anstelle der Kirche soll eine Halle für das Gymnasium gebaut werden.

Die Stadt Gelsenkirchen:

Stadtteil Buer 1003 erstmals urkundlich erwähnt

rund 260.000 Einwohner, fünf Stadtbezirke und 18 Stadtteile, elftgrößte Stadt in NRW

Heimatstadt des Bundesligisten FC Schalke 04

Wahrzeichen unter anderen: Zoom Erlebniswelt, Wissenschaftspark Rheinelbe, Sport-Paradies

Oberbürgermeisterin ist Karin Welge (SPD)

Gelsenkirchen: Hitzige Diskussion auf Facebook! „Teil unserer Jugend“

Darüber erzürnen sich auf Facebook viele Anwohner! Sie wünschen sich stattdessen die Wiedernutzung der Kirche als Haus Gottes oder zumindest die Erhaltung der Kirche – das schreiben zumindest nicht wenige in einer Gelsenkirchen-Gruppe.

So heißt es in einem Beitrag einer Gelsenkirchenerin: „Leute, ich bin traurig. Die katholische Bulmke-Kirche wird abgerissen. Ich kann es nicht glauben. So lange ich lebe, liebe ich es, wenn die Glocken läuten. Nun soll sie weg und es wird mal wieder irgendein Klotz gebaut.“

Hier einige ausgewählte Reaktionen, die der Verfasserin recht geben:

„Ein Bulmker Wahrzeichen soll verschwinden! Unmöglich so etwas, und das alles nur für eine Turnhalle!“

„Traurig, denn die alten Kirchen haben ein gewisses Potenzial, wo man die Ruhe und den Frieden spürt. Ich kenne das aus Recklinghausen, da war die Heilig-Kreuz-Kirche, in der wir als Kinder getauft wurden, wo ich das Ja-Wort gegeben habe und wo meine Kinder getauft wurden. Nach einer so langen Zeit wurde sie auch dem Erdboden gleich gemacht. Aber so ist die Zeit, immer mehr Kirchen müssen schließen, weil immer mehr Menschen aus der Kirche austreten.“

„Da bin ich aufgewachsen. Das Glockengeläut gehört zu meinen Kindheitserinnerungen.“

„Das ist wirklich traurig. Selbst wenn dort keine Messe mehr gelesen wird, könnte doch die Kirche als Gebetshaus erhalten bleiben. Echt schade!“

„Ein Teil unserer Jugend!“

Es gibt aber auch Gegenstimmen, die es positiv finden, das aktuell leerstehende Gebäude anderweitig zu nutzen. Hier einige Kommentare:

„Der Turm ist seit Jahrzehnten schief und im Inneren hat man die Kirche mit eingezogenen Wänden, abgehängter Decke und Elektro-Orgel verschandelt. Ja, ist schade, aber ist auch nicht der Kölner Dom.“

„Es geht kaum noch einer in die Kirche. Ist unnötige Platzverschwendung. Man sollte sich lieber darum kümmern, dass die Jugend mehr Freizeitangebote bekommt und der Platz kann dafür genutzt werden.“

„Kaum einer geht in die Kirchen oder hat Anbindung an die Gemeinde und hat deshalb auch keine Infos über Kosten zum Erhalt der Kirche. Wenn die Zahl der Kirchenbesucher rückläufig sind, werden weniger Kirchen gebraucht. Dann lieber was anderes dahin.“

Noch handelt es sich bei den Umbaumaßnahmen nur um Pläne, wenngleich sie recht konkret sind.

Ob und in der Folge was mit der Kirche letztlich passiert, steht noch nicht endgültig fest. (mg)