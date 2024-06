Gelsenkirchen verkündet Public-Viewing-Hammer zur EM – wenn SIE kommen, wird es ernst

Im Sommer startet die EM 2024 in Deutschland. Gelsenkirchen freut sich darauf, Fußball-Fans aus ganz Europa willkommen zu heißen. Sie können sich auf heiße Duelle wie Spanien gegen Italien (20. Juni) auf Schalke freuen. Auch die Engländer und Portugiesen reisen für ein Gruppenspiel nach Gelsenkirchen.

Ob mit oder ohne Eintrittskarte für die Spiele in der Veltins-Arena – der Ansturm der Fußball-Fans auf Gelsenkirchen wird enorm sein. Die Stadt hat darauf jetzt mit der Errichtung verschiedener Fan-Zonen reagiert. Die Details lassen Fußball-Fans frohlocken.

Gelsenkirchen: HIER gibt es Public-Viewing zur EM 2024

Am 14. Juni geht es los. Beim Eröffnungsspiel der EM 2024 trifft Deutschland auf Schottland. Jetzt ist klar: Das Spiel kannst du live im Gelsenkirchener Nordsternpark verfolgen. Denn vor der historischen Zeche Nordstern wird eine große Leinwand aufgebaut. Hier werden alle 51 Partien der Europameisterschaft übertragen. Und das ist noch nicht alles.

Auch interessant: Frau will Ticket für Pur-Konzert auf Schalke kaufen – und ist bitter enttäuscht! „Ein Unding“

So soll es neben dem Fan-Fest am Nordsternplatz noch weitere Fan-Zonen geben. So werden alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, alle Partien in Gelsenkirchen sowie die beiden Halbfinal-Duelle und das Finale im Amphitheater übertragen. Zudem planen die Portugiesen ein Fan-Fest in Buer.

So soll das Fan-Fest im Gelsenkirchener Nordsternpark aussehen. Foto: Stadt Gelsenkirchen

Ausnahme-Regelung für englische Fans

Wenn Harry Kane und Co. nach Gelsenkirchen kommen, wird es ernst. Dann plant die Stadt mit einer besonderen Maßnahme: „Für die Fans der englischen Mannschaft, die in besonders hoher Zahl erwartet werden, wird die Trabrennbahn als besondere Fan-Zone geplant“.

Mehr Themen:

Beim größten Fan-Fest im Nordsternpark erwartet dich übrigens nicht nur Fußball. Die Übertragungen der Spiele sollen flankiert werden von einem bunten Programm aus Unterhaltung, Gastro, Live-Musik und Talkrunden. Die Namen der bisherigen Acts können sich sehen lassen:

„Freut euch auf Auftritte von Alle Farben, KAMRAD und ESC-Starter Isaak sowie auf lokale Bands wie die FLORIANS. Wir freuen uns riesig auf die Europameisterschaft in unserer Stadt. Dafür haben wir in den vergangenen Monaten hart gearbeitet. Mir war dabei von Anfang an wichtig, dass alle Angebote vom Livekonzert bis zu den Spielmodulen im Nordsternpark kostenlos angeboten werden können“, so Oberbürgermeisterin Karin Welge.