Gelsenkirchen: England warnt EM-Fans vor deutschem Bier! Brauerei „GE-Bräu“ mit genialer Reaktion

Ganz Gelsenkirchen blickt voller Vorfreude auf den Beginn der Fußball-EM 2024. Genau wie beim „Sommermärchen“ im Jahr 2006 kommen auch die Engländer für ein Spiel wieder in die Veltins-Arena auf Schalke. Damals traf England im Viertelfinale auf Portugal.

Bei der EM 2024 bestreiten die Engländer ihr erstes Gruppen-Spiel gegen Serbien in Gelsenkirchen (16. Juni). Monate zuvor sorgt eine Reisewarnung des britischen Außenministeriums für Aufsehen. Auf der Insel warnt die Regierung vor deutschem Bier. Die Brauerei „GE-Bräu“ aus Gelsenkirchen hat die passende Antwort.

Gelsenkirchen: Brauerei kontert Bier-Warnung

„Bier kann stärker sein als im Vereinigten Königreich, also trinken Sie verantwortungsvoll, kennen Sie Ihr Limit und respektieren Sie die lokalen Gesetze“, warnt das britische Außenministerium vor der EM 2024 in Deutschland. Eine Reisewarnung, die nicht nur in Gelsenkirchen für Schmunzler sorgte. Schließlich gelten die Fans von der Insel nicht unbedingt als besonders zurückhaltend, wenn es um Alkoholkonsum geht.

„Ich musste erstmal googeln, ob das ernst gemeint ist“, sagte Matthias Meinke im Gespräch mit DER WESTEN. Der Braumeister der Gelsenkirchener Brauerei „GE-Bräu“ stellte klar, dass anlässlich des englischen Gastspiels extra ein Spezial-Bier geplant sei: Der „Drei-Löwen-Bock“ in Anlehnung an das Wappen der „Three Lions“.

Auch interessant: AC/DC feiert Comeback auf Schalke ! Eventim warnt Fans vor Ticket-Verkauf

Doch Vorsicht, liebe Engländer! Es soll sich dabei um ein Starkbier handeln, das zwischen sieben und neun Prozent haben soll. Für ihre vergleichsweise starken Biere ist die Brauerei aus Gelsenkirchen schließlich bekannt. „Unser normales Export-Bier ist ja mit sechs Prozent schon ziemlich heftig“, erklärt Matthias Meinke. Aber der Braumeister hat schon eine Idee, um die Nerven des britischen Außenministeriums zu schonen: „Wir können ja den Anteil vom Hopfen erhöhen. Der ist schließlich für seine beruhigende Wirkung bekannt.“

„GE-Bräu“-Brauer Matthias Meinke (re.) kündigt ein Bier für England-Fans an. (Archivbild) Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

So reagieren Veltins und Stauder

Auch in anderen NRW-Brauereien sorgt die Warnung der englischen Regierung für Irritationen. „Da kann man wirklich nur schmunzeln“, findet Thomas Stauder. „Falls die Engländer jetzt nach diesen besonders starken Bieren suchen, würde ich die Bockbiere aus unserem Shop empfehlen“, erklärte der Chef der Essener Stauder-Brauerei.

Mehr Themen:

Auch Schalke-Sponsor Veltins kann die Aufregung um das deutsche Bier nicht verstehen:„Die Sorge des britischen Außenministeriums ist unbegründet, wenn sich alle Turniergäste an einen maßvollen und bewussten Biergenuss halten, zumal die Biertypik der beliebten deutschen Sorten den britischen Bieren gleichkommt.“